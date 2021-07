Doctor Strange 2 - zasady multiwersum już opracowane? Kevin Feige tłumaczy

fot. Marvel Studios

Finał serialu Loki oficjalnie wprowadził do MCU multiwersum. Ten temat podejmie również film Doctor Strange in the Multiverse of Madness, którego fabuła będzie skupiać się na multiwersum. Okazuje się, że zasady jakimi będzie rządziła się ta kwestia w MCU mogły już zostać opracowane. Szef Marvel Studios, Kevin Feige, w rozmowie z podcastem D23 Inside Disney powiedział, że odbyło się już spotkanie wszystkich osób decyzyjnych w studiu, aby ustalić pewne zasady multiwersum, omówić tematykę i zastanowić się jak dostarczyć emocje związane z tym problemem. Feige potwierdził również, że „tablica” do śledzenia ciągłości MCU nigdy wcześniej nie była potrzebna Marvel Studios, ale przy obecnym multiwersum mogą jej potrzebować.

fot. Marvel

Ponadto szef Marvel Studios wyjawił, że Sam Raimi za kamerą Doctora Strange'2 to swoiste koło jego kariery w Marvelu, ponieważ był on producentem trylogii o Spider-Manie, którą nakręcił twórca. Feige powiedział, że to naprawdę ekscytujące ponownie widzieć Raimiego przy pracy i patrzeć jak umieszcza swój znak jakości na widowisku MCU.

Natomiast gwiazda filmu, Elizabeth Olsen w czasie jednego z wywiadów stwierdziła, że Doctor Strange 2 będzie przerażającym filmem. Powiedziała, że to Sam Raimi w swoim starym stylu.