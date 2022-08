Doktor Who - nieheteronormatywna wersja doktora. Neil Patrick Harris komentuje sprawę

fot. Netflix

Po tym jak główną rolę w wieloletnim serialu Doktor Who otrzymała gwiazda Sex Education - Ncuti Gatwa, nastąpiło poruszenie nie tylko wśród fanów produkcji, ale także samych aktorów. Według Neila Patricka Harrisa który również wystąpi w nowym sezonie Doktora Who, Gatwa stworzy zupełnie nowe wcielenie głównej postaci, które zapadnie w pamięci zwolenników serialu na długo.

Doktor Who - seksowniejsza wersja głównej postaci

Neil Patrick Harris w podcaście Variety's Just for Variety wyraził opinię w związku z nową odsłoną Doktora Who. Jego zdaniem postać, którą stworzy Gatwa ma wielki potencjał. Wyjaśniał, że:

Gatwa będzie pierwszym gejowskim doktorem, co będzie super fajne.

Odniósł się również do roli aktora w Sex Education, która według niego sprawi, że:

Doktor będzie bardziej seksowny.

Również Ryan Gosling, z którym Gatwa kręcił Barbie pochlebnie wypowiedział się o jego pracy:

Jego granie w Doktorze Who to najbardziej ekscytująca rzecz, jaka się teraz dzieje. Jestem tu dla tego.

Doktor Who - poprzednie wcielenia

Ncuti Gatwa jest czternastym aktorem, który zagra doktora. W poprzednich sezonach główną rolę zajęli tacy aktorzy jak: Christopher Eccleston, David Tennant, Matt Smith, Peter Capaldi, a ostatnio Jodie Whittaker czyli pierwsza kobieta Doktor Who.

Nowy sezon serialu z Ncuti Gatwą ma się ukazać w 2023 roku.