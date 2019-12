Dokąd zmierzają Amerykańscy Bogowie? Kolejny członek obsady odchodzi

Ledwie dwa dni temu informowaliśmy Was, że z obsady serialu Amerykańscy Bogowie zwolniony został Orlando Jones, który w produkcji portretował pana Nancy'ego. O takim obrocie spraw na swoim koncie na Twitterze poinformował sam aktor, który twierdzi, że od odpowiedzialnych za serię usłyszał, iż jego rola w negatywny sposób wpływa na Afroamerykanów. Więcej o tej sprawie przeczytacie w tym miejscu. Na tym jednak nie koniec. W 3. sezonie produkcji nie pojawi się również Mousa Kraish, który wcielał się w Dżinna.

W opublikowanej przez Kraisha wiadomości dziękuje on zarówno fanom, jak i wszystkim twórcom serialu i stacji Starz, zastrzegając, że "drzwi do tego projektu nie są dla niego zamknięte". Dodaje jednocześnie, że byłby "szczęśliwy", gdyby w przyszłości pojawiła się okazja dołączenia do obsady.

So many of you & reaching out to me with support & love. I am so humbled & grateful for this wonderful community behind @neilhimself & #AmericanGods. I can confirm that I wasn’t asked to come back this season. It has been an honor to play the Jinn & live in his fiery eyed skin.. — Mousa Kraish (@MousaKraish) 16 grudnia 2019

<span>Neil Gaiman odpowiedział już na twitterowy wpis aktora, pisząc, że "ma wielką nadzieję zobaczyć się razem w 4. sezonie". Wygląda więc na to, że stacja Starz zdecydowała się usunąć istotną część wątków fabularnych, przy czym oskarżenia Jonesa mogą sugerować, iż prace nad produkcją nie przebiegają w komfortowej atmosferze.

Z kolei Ricky Whittle, ekranowy Cień, w niezwykle serdecznych słowach wypowiedział się o Jonesie, dodając jednak, że nie ma on wiedzy na temat jego przeżyć.

Nobody can break my family.I’m proud to be apart of this diverse cast & crew who are working their butts off to deliver a fantastic season 3 continuing to tell Shadows story and the awesome characters he meets along the way as in @neilhimself incredible book #readit #details🤔 pic.twitter.com/PahPC9j3HB — Ricky Whittle (@MrRickyWhittle) 16 grudnia 2019

True story RT @neilhimself: Orlando is an astonishing actor, and as a writer/producer was vital in helping get us through Season 2 of American Gods. I'm so glad he got to be part of the American Gods family. (And no, I don't have a say in contractual renewals etc.) — Ricky Whittle (@MrRickyWhittle) 16 grudnia 2019

Data premiery kolejnego sezonu produkcji nie została jak do tej pory ustalona.