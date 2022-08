Dokor Who - Ncuti Gatwa może pojawić się na planie szybciej niż przypuszczano

Netflix

Jodie Whittaker pożegna się jeszcze w tym roku z rolą Doktora Who w specjalnym odcinku, który zostanie wyemitowany w październiku. Nowym Doktorem Who został Ncuti Gatwa znany z serialu Sex Education, który ma według informacji The Hollywood Reporter wejść na plan w listopadzie 2022 roku.

Ze wcześniejszych informacji wiemy, że w nowym sezonie pojawią się też David Tennant i Catherine Tate, którzy ponownie wcielą się odpowiednio w Doktora Who i Donnę Noble. Nie ujawniono jaką rolę odegrają w fabule, która zadebiutuje w BBC w 2023 roku. Ponadto Russell T. Davies po 12 latach przerwy znowu będzie pełnić funkcję showrunnera kultowego serialu, który w następnym roku będzie obchodzić sześćdziesięciolecie powstania.

Źródło podaje, że możemy w 2023 roku spodziewać się trzech wyjątkowych odcinków, w których - to jedna z teorii - inkarnacja Tennanta zmieni się w Gatwę. Natomiast w 2024 roku mielibyśmy zobaczyć pełny sezon z jego udziałem oraz Neila Patricka Harrisa, który zagra antagonistę. Na oficjalne informacje w tej sprawie przyjdzie nam jednak poczekać.

