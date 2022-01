Doktor Strange 2 - America Chavez i Gargantos na nowych grafikach promujących film

fot. materiały prasowe

Doktor Strange w multiwersum obłędu to oczekiwany przez wielu fanów film Kinowego Uniwersum Marvela, który ma stanowić nowe otwarcie dla MCU. Do sieci trafiły nowe grafiki promujące widowisko. Przedstawiają one głównych bohaterów produkcji, w tym Amerikę Chavez, nową postać w filmowym uniwersum oraz Gargantosa, bestię, z którą będzie walczył tytułowy heros. Możecie je obejrzeć na początku poniższej galerii.

Szczegóły fabuły są trzymane w tajemnicy. Jednak pierwszy zwiastun sugeruje, że tytułowy bohater poprosi w filmie o pomoc Wandę Maximoff, ponieważ coś złego dzieje się z multiwersum. W produkcji zobaczymy również mroczną wersję Doktora Strange'a. Według plotek w widowisku ma pojawić się również Profesor X oraz inni członkowie znanej z komiksów drużyny Iluminatów.

Doktor Strange w multiwersum obłędu

W obsadzie produkcji znajdują się Benedict Cumberbatch, Elizabeth Olsen, Benedict Wong, Rachel McAdams, Chiwetel Ejiofor i Xochitl Gomez. Reżyseruje Sam Raimi na podstawie scenariusza Michaela Waldrona.

Doktor Strange 2 - premiera filmu w USA 6 maja 2022 roku.

