Doktor Strange 2 - Wielki Przedwieczny głównym złoczyńcą! Niektórzy widzą w nim Cthulhu

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

fot. Marvel

Nowa plotka o filmie o oryginalnym tytule Doctor Strange in the Multiverse of Madness pochodzi od portalu The Illuminerdi, więc w miarę rzetelnego i sprawdzonego źródła. Nadal to jednak jest plotka, więc traktujcie ją z dystanem.

Według ich informatorów głównym czarnym charakterem widowiska ma być ogromny demon zwany Shuma Gorath (na grafice poniżej). Jego celem jest wykorzystanie mocy Ameriki Chavez (nowa superbohaterka grana przez Xochitl Gomez), aby zdobyć całkowitą kontrolę nad multiwersum, czyli równoległymi światami. Z uwagi na to, że Chavez ma moc swobodnego przeskakiwania pomiędzy równoległymi rzeczywistościami. Potężny demon mogący podbijać kolejne światy to coś, z czym jeden superbohater sobie nie poradzi, a wiemy już, że obok Doktora Strange'a pojawi się Scarlet Witch i wspomniana Chavez. Niewykluczone, że będzie tam więcej herosów MCU i być może też postaci z alternatywnych światów. W plotkach mówiono wcześniej o Ghost Riderze.

Shuma Gorath to demon, o którym jako pierwszy napisał pisarz Robert E. Howard w opowiadaniu. Według oficjalnego przewodnika Marvela jest on demonem i jednym z Wielkich Przedwiecznych, najprawdopodobniej inspirowanym znaną ze świata Lovecrafta postacią o nazwie Shub-Niggurath. Pojawiały się już głosy, że w rzeczywistości byt ten należy traktować jako tożsamy z Cthulhu.

fot. materiały prasowe

Przypomnijmy, że za kamerą stoi Sam Raimi, którego trylogia przygód Spider-Mana przetarła szlak dla całego MCU. Zdjęcia trwają, ale na oficjalne szczegóły jeszcze poczekamy.

Doktor Strange 2 - premiera w 2022 roku.