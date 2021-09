Doktor Strange 2 - koniec dokrętek. Benedict Cumberbatch o zmianie reżysera

fot. Marvel Studios

Szczegóły fabuły filmu Doctor Strange in the Multiverse of Madness są trzymane w tajemnicy, ale wiadomo, że akcja będzie się koncentrować wokół multiwersum. W kwietniu zakończyły się prace nad tą produkcją. Nie obyło się bez dokrętek na planie filmu, które właśnie się skończyły. Tricia Sayer, która zajmuje się charakteryzacją, zamieściła na Instagramie zdjęcie z Elizabeth Olsen, informując też o zakończeniu prac. Na fotografii widać, że panuje radość z tego powodu. Jednocześnie też nie zapomniano o zasadach bezpieczeństwa, ponieważ panie mają na twarzy maseczki.

Elizabeth Olsen wciela się w Wandę Maximoff, czyli Scarlet Witch. Nie wiadomo jaką rolę odegra w drugiej części Doktora Strange'a, ani to jak wydarzenia z serialu WandaVision będą miały wpływ na historię. Fani spekulują, że może być antagonistką z filmie.

Z kolei Benedict Cumberbatch w wywiadzie dla The Hollywood Reporter powiedział, że było mu przykro, że Scott Derrickson nie mógł wyreżyserować również drugiej części Doktora Strange'a, co było spowodowane "różnicami kreatywnymi". Szanuje decyzję wytwórni, która została podjęta polubownie, a jego poinformowano o tym telefonicznie. Funkcję reżysera filmu przejął Sam Raimi, o którym aktor wypowiedział się bardzo pozytywnie. Mówił, że to pewny twórca, który zna ten świat, a w filmie znajdą się smaczki w jego stylu. Będzie to mieszanka horroru, teatralności, zabawy i prawdziwych emocji.

Zanim Doktora Strange'a zobaczymy w drugiej części solowego filmu o tym bohaterze, pojawi się wcześniej w Spider-Man: Bez drogi do domu. Cumberbatch powiedział, że Doktora łączy bliska relacja z Peterem Parkerem.

Są superbohaterami z sąsiedztwa i mają za sobą nie jedno doświadczenie. Mają wspólną historię. Być może Peter mnie prosi, żeby mu pomóc coś zrobić? Myślę, że tyle mogę powiedzieć.

W obsadzie produkcji oprócz wyżej wymienionych aktorów znajdują się Benedict Wong, Rachel McAdams, Chiwetel Ejiofor i Xochitl Gomez.

Doctor Strange 2 - premiera filmu w kinach w USA 25 marca 2022 roku.