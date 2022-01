Doktor Strange 2 - plotka o Fantastycznej Czwórce. Pada nazwisko aktora

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

fot. materiały prasowe

Doktor Strange 2, czyli Doktor Strange w multiwersum obłędu pokaże szaleństwo związane z multiwersum, czyli alternatywnymi światami równoległymi. W nich żyją superbohaterowie ze starych filmów, co dobrze pokazał Spider-Man: Bez drogi do domu. Według plotek Marvel Studios w pełni bawi się konceptem i nakręcili dużo ról epizodycznych, które mają mieć znaczenie fabularne. Nowa plotka pochodzi od zazwyczaj dobrze poinformowanego portalu Illuminerdi, ale i tak zalecamy traktowanie jej z dystansem.

Fantastyczna Czwórka w MCU

Wiemy, że Fantastyczna Czwórka doczeka się oficjalnego filmu w uniwersum, za kamerą którego stanie reżyser Pajączka Jon Watts. Według dziennikarzy w filmie Doktor Strange 2 pojawi się jej przywódca Reed Richards i zagra go nie kto inny jak John Krasinski, a nie jak spekulowano Ioan Gruffudd ze starego filmu z 2005 roku. Fani od wielu miesięcy chcą, aby Krasinski i prywatnie jego żona Emily Blunt zostali członkami Fantastycznej Czwórki. Wiemy z wycieków z 2020 roku, że John Krasinski miał spotkanie z Marvel Studios w sprawie współpracy. Według spekulacji on i jego żona od dawna są obsadzeni i muszą kłamać w mediach do oficjalnego ogłoszenia Marvela.

Źródło: Boss Logic / fanowska grafika

Dziennikarze dodają, że będzie to wariant Reeda Richardsa, więc jego alternatywna wersja, nie ta, która będzie częścią MCU i solowego filmu o tej grupie.

Patrząc na poprzednie plotki i wycieki, najpewniej Reed Richards będzie częścią wątku grupy Illuminati, w której będzie też Charles Xavier z X-Menów grany przez Patricka Stewarta.

Doktor Strange 2 - premiera w maju 2022 roku.

