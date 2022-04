Doktor Strange 2 - czy Sinister Strange ze zwiastuna to ten sam, co w serialu What If...? Aktor tłumaczy

fot. Marvel

Premiera filmu Doktor Strange w multiwersum obłędu zbliża się wielkimi krokami. W materiałach promocyjnych widowiska pojawiła się inna wersja głównego bohatera, mianowicie nikczemny Sinister Strange. Wielu fanów zastanawiało się czy jest to ta sama postać, która pojawiła się w bardzo dobrze przyjętym serialu animowanym What If... ?. Benedict Cumberbatch, który gra główną rolę w produkcji, a przez to również Sinister Strange'a w rozmowie z portalem Games Radar stwierdził, że zła wersja jego bohatera nie jest czymś, co widzieliśmy wcześniej. Stwierdził, że What If... ? to ciekawa historia z potencjałem, jednak zły Strange z serialu nie jest tym samym, który pojawia się w filmie.

Ponadto Cumberbatch stwierdził, że będzie to najbardziej przerażający i najmroczniejszy jak do tej pory film MCU. Stwierdził, że jump-scare'y i tak zwany schlock horror, gatunek charakteryzujący się ponurymi efektami specjalnymi, znajdują się w DNA widowiska. Są to elementy charakterystyczne dla twórczości reżysera Sama Raimiego.

Doktor Strange - spot

Ponadto do sieci trafiło nowe wideo promujące film, które skupia się na postaci Wandy:

Zadebiutowało również nowe zdjęcie z produkcji:

Doktor Strange w multiwersum obłędu

Cumberbatch w wywiadzie z JOE.ie zdradził również, że gdy zaczęli kręcić film, jego zakończenie nie było jeszcze skończone.

Doktor Strange w multiwersum obłędu - premiera filmu w Polsce 6 maja.