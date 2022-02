Doktor Strange w multiwersum obłędu - Patrick Stewart zręcznie unika pytań o swój udział w filmie

Źródło: 20th Century Fox

Doktor Strange w multiwersum obłędu to kolejne widowisko Kinowego Uniwersum Marvela. Pełny zwiastun produkcji najprawdopodobniej ujawnił udział drużyny Illuminatów w filmie i jednego z jej członków, Profesora X w wykonaniu Patricka Stewarta, którego głos słyszymy w materiale. Jednak sam aktor zręcznie unika pytań o swój udział w widowisku. W czasie jednego z wywiadów dotyczących promocji 2. sezonu serialu Star Trek: Picard, został zapytany o produkcję MCU. Jednak Stewart wymijająco odpowiedział Kim jest Doktor Strange?. Co ciekawe aktor próbuje ukryć śmiech, gdy usłyszał pytanie. Poniżej możecie sprawdzić fragment z tej rozmowy.

Ponadto w jednym z kin zauważono nową, świetną makietę promującą widowisko. Możecie ją sprawdzić poniżej.

https://twitter.com/asadayaz/status/1497242292104544259

Doktor Strange 2 - zdjęcia

Doktor Strange 2

Doktor Strange 2 - spot

Ponadto do sieci w końcu trafił spot filmu z Super Bowl w jakości HD:

Natomiast producent filmu, Richie Palmer, odniósł się w jednym z wywiadów do tytułu widowiska. Stwierdził, że szanują każdą definicję słowa obłęd w produkcji. Nie chodzi tylko o szaleństwo dotyczące tego jak mogą wyglądać alternatywne światy w multiwersum. Chodzi również o to, że bohaterowie spotykają inne warianty siebie i zastanawiają się czy są zdolni do tego samego co te osoby albo czy one są zdolne do tego samego, co nasi bohaterowie. Patrzenie na to, jakie decyzje podejmują inne wersje ciebie może doprowadzić do szaleństwa, czasem nawet trwałego.

Doktor Strange 2 - premiera filmu w polskich kinach 6 maja.

