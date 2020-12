Doktor Strange 2 - Rachel McAdams powraca w obsadzie!

Źródło: Marvel

Jak donosi Deadline, Rachel McAdams podpisała kontrakt na powrót do roli z filmu Doktor Strange. Tym samym dołączy na planie do Benedicta Cumberbatcha, Benedicta Wonga, Chiwetela Ejiofora i Elizabeth Olsen. Miesiącami spekulowano i mówiono, że raczej nie mamy co liczyć na pojawienie się Rachel McAdams.

Szczegóły fabuły filmu Doktor Strange 2 nie są znane. Nie wiadoom również jak dużą rolę ma mieć McAdams. Przypomnijmy, że tym razem za kamerą stoi Sam Raimi, znany z trylogii filmów o Spider-Manie z Tobeyem Maguirem.

Doctor Strange in the Multiverse of Madness - premiera w 2022 roku.