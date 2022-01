Doktor Strange 2 - Sam Raimi o filmie oraz powrocie Tobey'ego Maguire'a do roli Spider-Mana

fot. imdb.com

Pod koniec 2021 roku The Hollywood Reporter donosił o planowanych dokrętkach do filmu Doktor Strange w multiwersum obłędu, które miały potrwać około sześciu tygodni. Wielu uważało, że to naturalna sytuacja przy tak wielkich widowiskach, inni czuli się zaniepokojeni. Powód tak długich dokrętek pozostaje nieznany, ale Deadline podało na początku stycznia, że prace na planie ostatecznie zakończono. Teraz Sam Raimi, reżyser widowiska odniósł się do zaistniałej sytuacji.

Potwierdził, że zakończono kręcenie, ale są na początku testowania - pokazów przeznaczonych dla konkretnych grup odbiorców, które dzielą się z twórcami swoimi przemyśleniami. Jest zatem jeszcze czas na to, aby usprawniać pewne rzeczy. Jak stwierdził sam Raimi:

Jedno, co wiem o zespole Marvela to fakt, że nie przestaną. Będą tak długo wszystko dopracowywać, aż film będzie tak blisko bycia wspaniałym, jak to tylko możliwe.

Raimi pochwalił Marvel Studios i Kevina Feige za ich wspólną pracę.

Marvel był świetnym zespołem do współpracy. (...) Myślę, że to nie jest żadna niespodzianka. Byłem bardzo wspierany przez wszystkie działy operacyjne Marvela, zaczynając od szczytu z Kevinem Feige na czele, aż do ekipy, z którą pracowałem. Są niezwykle profesjonalni i wspierali mnie na każdym kroku.

Twórca odniósł się także do filmu Spider-Man: Bez drogi do domu, w którym Tobey Maguire powraca do roli Pajączka. Przypomnijmy, że Sam Raimi jest twórcą pierwszej trylogii widowiskowych produkcji o Spider-Manie, w których główną rolę grał właśnie Maguire.

Było bardzo fajnie. Uwielbiam No Way Home, a publiczność, z którą byłem, oszalała. Wspaniale było patrzeć, jak Alfred gra swoją rolę, a Willem Dafoe wnosi swoją postać na jeszcze wyższy poziom. A Tobey jak zawsze był niesamowity. Najlepszym określeniem, jakie mogę powiedzieć, to to, że było to dla mnie pokrzepiające doświadczenie.

Doktor Strange w multiwersum obłędu zadebiutuje 6 maja 2022 roku.