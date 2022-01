Moon Knight - jaki wynik zrobił pierwszy zwiastun? Jest w czołówce popularności

Źródło: Marvel/Disney+

Zwiastun serialu Moon Knight zadebiutował w poniedziałek 17 stycznia 2022 roku w godzinach wieczornych czasu amerykańskiego podczas meczu NFL.

Według Heat Vision z The Hollywood Reporter w pierwsze 24 godziny zanotował 75 mln wyświetleń. Dla porównania z premierami trailerów innych seriali MCU lepszy był tylko Falcon i Zimowy żołnierz który zanotował 125 mln wyświetleń, ale on miał premierę podczas Super Bowl, więc to generuje o wiele większe zainteresowanie. Jak wyglądało to przy innych serialach? Loki (60 mln wyświetleń w 24 godziny), WandaVision(52 mln wyświetleń w 24 godziny) i Hawkeye (41,5 mln wyświetleń w 24 godziny).

Według The Direct Moon Knight jest jednak najbardziej lubianym trailerem przez fanów MCU. Przekroczył on milion polubień na YouTube na kanale Marvela. Każdy inny miał wartość poniżej miliona: Hawkeye (915 tysięcy), WandaVision (760 tysięcy), Loki (695 tysięcy) i Falcon i Zimowy żołnierz (652 tysiące).

To wszystko przełoży się na duże zainteresowanie serialem, gdy będzie mieć on premierę w Disney+. Nastąpi ona w marcu 2022 roku.

