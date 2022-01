Murderville - zwiastun nowego serialu Netflixa. Śledztwo i improwizacja

fot. Netflix

Netflix opublikował oficjalny zwiastun serialu zatytułowanego Murderville. W głównej roli zobaczymy nominowanego do nagrody Emmy Willa Arnetta (BoJack Horseman). Aktor wcieli się w detektywa, któremu w każdym kolejnym odcinku będą towarzyszyć różne gwiazdy ekranu.

Serial jest amerykańską wersją brytyjskiego sitcomu zatytułowanego Murder in Successville. Detektyw Terry Seattle oraz jego partner (gość specjalny) będą rozwiązywać sprawy związane z morderstwem.

Uczestnicy zostaną zmuszeni do całkowitej improwizacji. Ich zadaniem będzie szukanie poszlak i przeprowadzanie wywiadów z podejrzanymi, by doprowadzić do pomyślnego zakończenia śledztwa.

Murderville - zwiastun

Wśród gwiazd, które pojawią się w Murderville są Conan O'Brien, Sharon Stone, Annie Murphy, Ken Jeong, Marshawn Lynch i Kumail Nanjiani.

W obsadzie są także Haneefah Wood jako szef Rhonda Jenkins-Seattle, Lilan Bowden jako lekarz Amber Kang i Phillip Smithey jako detektyw Darren „Daz” Phillips.

Premiera Murderville odbędzie się 3 lutego 2022 roku na Netfliksie.

