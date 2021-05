Doktor Strange 2 - scenarzysta pierwszego filmu o powodach odejścia Scotta Derricksona z projektu

Źródło: Marvel

Doctor Strange in the Multiverse of Madness to jeden z kolejnych projektów Kinowego Uniwersum Marvela. Na początku 2020 roku Scott Derrickson, reżyser pierwszego filmu o bohaterze, opuścił projekt w związku z różnicami twórczymi jakie wystąpiły między nim a Marvel Studios. Teraz C. Robert Cargill, scenarzysta pierwszej części, podzielił się szczegółami odejścia Derricksona. Okazuje się, że różnice artystyczne były znaczne, ponieważ reżyser chciał zrobić jeden film, a Marvel zupełnie inny. Cargill stwierdził, że Derrickson mógł pójść na pewien kompromis i zrobić Doktora Strange'a, jednak bardzo chciał nakręcić The Black Phone i zdecydował się na ten projekt, w którym dysponuje większą wolnością twórczą.

fot. Marvel

Szczegóły fabuły Doktora Strange'a 2 są trzymane w tajemnicy. W grę w produkcji wchodzą alternatywne wymiary, co sugeruje tytuł. W obsadzie znajdują się Benedict Cumberbatch jako Strange, Benedict Wong jako Wong, Rachel McAdams jako Dr. Christine Palmer, Chiwetel Ejiofor jako Baron Mordo, Elizabeth Olsen jako Wanda Maximoff/Scarlet Witch i Xochitl Gomez jako America Chavez.

Doktor Strange 2 - premiera filmu w USA 25 marca 2022 roku.