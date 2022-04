Doktor Strange 2 - nowy spot. Jest klarowne powiązanie z serialem WandaVision!

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

fot. Marvel

Doktor Strange 2, czyli Doktor Strange w multiwersum obłędu należy do MCU i wszystko wskazuje na to, że jednak znajomość serialu WandaVision może być użyteczna podczas seansu. Nowy spot otwarcie pokazuje powiązanie fabularne z serialem MCU. Widzimy na ekranie Tommy'ego i Billy'ego Maximoffów, czyli dzieci Wandy, które straciła w finale serialu, a które używając księgi zwanej Darkhold chce odzyskać. Wygląda na to, że ten wątek będzie istotny w filmie. W role dzieci wcielają się ponownie Jett Klyne i Julian Hilliard. Swego czasu zauważono ich na planie, a do tego wyciek fabuły potwierdzał ich role w historii.

Doktor Strange 2 - spot

Doktor Strange w multiwersum obłędu

Doktor Strange w multiwersum obłędu - opis fabuły

Otwierają się pełne tajemnicy i obłędu drzwi do multiwersum. Teraz, gdy Iron Man i Kapitan Ameryka odeszli po bitwie z Avengers: Koniec gry, były genialny chirurg i najpotężniejszy czarodziej, Doktor Strange, według oczekiwań ma odgrywać ważną rolę w grupie Avengers. Gdy wykorzystał swoją magię do manipulacji czasem i przestrzenią, rzucając zakazane zaklęcie, otworzył drzwi do tajemniczego szaleństwa zwanego multiwersum.

Aby odbudować świat, w którym wszystko się zmienia, Strange szuka pomocy u swoich sojuszników: Wonga pełniącego rolę Najwyższego Maga i Scarlet Witch, czyli najpotężniejszej osoby z Avengers. Pojawia się jednak przerażające zagrożenie dla ludzkości i całego uniwersum, które sprawia, że oni sami sobie nie poradzą. Bardzo zaskakujące jest to, że największe zagrożenie wygląda dokładnie jak Doktor Strange.

W obsadzie są Benedict Cumberbatch, Benedict Wong Elizabeth Olsen, Chiwetel Ejiofor i Xochitl Gomez w roli nowej superbohaterki zwanej America Chavez. Za kamerą stoi Sam Raimi, którego Spider-Man 2 jest uważany za najlepszy film komiksowy w historii.

Doktor Strange w wieloświecie szaleństwa - premiera w maju 2022 roku.

