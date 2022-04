Doktor Strange 2 - spot z Xavierem z X-Menów. Jest też potwierdzenie cameo TEJ postaci!

fot. materiały prasowe

Doktor Strange 2, czyli Doktor Strange w multiwersum obłędu będzie szalonym filmem, w którym zobaczymy wiele cameo zaskakujących postaci. Na czele z profesorem Charlesem Xavierem granym przez Patrick Stewart, który po debiucie w pełnym zwiastunie, ma większą rolę w spocie. Widzimy tutaj jego rękę i wózek, który udowadnia, że nie jest to Xavier z filmów o X-Menach, ale zgodnie z przeciekami Xavier z serialu animowanego X-Men z lat 90. Każdy fan tej kreskówki rozpozna ten wózek! Z uwagi na otwarte używanie go w promocji obecność Xaviera nie jest traktowana jako spoiler.

Doktor Strange 2 - spot

To nie wszystko. Spot potwierdza też cameo Kapitan Carter, w którą wciela się Hayley Atwell. Miłość Kapitana Ameryki pochodzi z równoległej rzeczywistości alternatywnej, w której to ona została superbohaterką, nie Steve Rogers. Poznaliśmy jej historię w serialu animowanym What If... ?. Ujęcie z jej tarczą jest dosadne i nie da się pomylić tej postaci z kimkolwiek innym. Co ciekawe, widzimy,że walczy ona z Wandą! Wygląda to na obronę siedziby Illuminatów, do której Wanda próbuje się wedrzeć. Przypomnijmy, że według plotek Wanda jest głównym czarnym charakterem tej historii. Mamy więc potwierdzenie plotki o tym, że wersja aktorska Kapitan Carter pojawi się w filmie.

Doktor Strange 2 - Charles Xavier

Doktor Strange 2 - fragment

Jest też fragment walki Strange'a z jednookim potworem zwanym Gargantos. Potwór ściga Americę Chavez, tak jak mówiono w przeciekach. W drugim wideo widzimy po raz pierwszy, jak wyglądają moce Chavez.

Doktor Strange w multiwersum obłędu - premiera 6 maja w polskich kinach.