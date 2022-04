Doktor Strange już wraca do żywych - jako zombie. Trzeci raz w ciągu kilku miesięcy

Marvel

Do sieci trafiły już pierwsze materiały z lipcowego zeszytu Strange #5, kolejnej odsłony serii, w której Clea przejęła tytuł i spuściznę Najwyższego Maga. Jak się teraz okazuje, to właśnie w tym komiksie Doktor Strange ostatecznie powstanie z martwych - zaskakujące jest natomiast to, że po swojej śmierci powróci on w wersji zombie.

Wystającą z grobu rękę zmarłego herosa widać już na okładce. Tak prezentuje się z kolei oficjalny opis fabuły:

Powrót z martwych! Zmarli bohaterowie i złoczyńcy byli przywracani do życia jako upiorne wersje dawnych siebie. Teraz to Clea i Harvestman muszą dopilnować, aby martwi nadludzie takimi pozostali. Co jednak stanie się wtedy, gdy kolejnym przywróconym do życia herosem będzie zmarły mąż Clei, Stephen Strange?

Zobaczcie okładki Strange'a #5 i innych nadchodzących odsłon serii:

Strange #5 - okładka

Warto zauważyć, że Doktor Strange zaprezentuje się odbiorcom jako zombie po raz trzeci w ciągu kilku miesięcy. Wcześniej doszło już do tego w serialu What If... ?, natomiast zwiastun filmu Doktor Strange w multiwersum obłędu również pokazywał ożywioną w tajemniczy sposób wersję tytułowego bohatera.