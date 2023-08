Doktor Strange 3 - jaka historia z komiksów zostanie zaadaptowana? [SPOILER] umiera

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Fot. Marvel

Reklama

Fani zastanawiają się, czy powstanie kolejny solowy film o Doktorze Strange. Choć Marvel nic oficjalnie nie ogłosił w tej sprawie, to źródła The Cosmic Circus podają, że studio ma w planach taki projekt. Co o nim wiemy?

Według źródeł portalu, studio w kolejnej części przygód Stephena będzie chciało zaadaptować elementy komiksowego wydarzenia Time Runs Out. Akcja miałaby rozpocząć się w momencie, w którym zostawiliśmy bohaterów pod koniec filmu Doktor Strange w multiwersum obłędu, gdy z portalu wyszła nowa postać, Clea, domagając się, by czarodziej naprawił szkody, które wyrządził w multiwersum.

O czym dokładnie byłaby fabuła? The Cosmic Circus donosi, że Doktor Strange byłby poszukiwany przez organizację The Black Priests, której członkinią jest właśnie Clea. W filmie zostałoby ujawnione, że multiwersum umiera przez liczne kolizje, z czego ostatnia została spowodowana właśnie przez Stephena. W związku z tym film ponownie rozpatrzy pytanie, zadane w poprzedniej części - czy to sam Doktor Strange jest największym zagrożeniem dla multiwersum?

MCU - ci aktorzy grający w uniwersum mogli mieć inne role.