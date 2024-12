David Harbour widział już fragment Thunderbolts*. Zobaczcie jego reakcję

fot. Marvel

Choć do premiery Thunderbolts* zostało jeszcze ponad pół roku, David Harbour dzieli się swoimi wrażeniami po zobaczeniu przedpremierowo jego fragmentu. Aktor wcielił się tam w rolę Red Guardiana.

Thunderbolts* – reakcja Davida Harboura

Marvel jest podekscytowany jego ekspansją, do jakiegoś stopnia. I poza tym, myślę, że korygują kurs, by nie stać się zbyt dużymi, jak w przypadku produkcji dla Disney+. Bardzo się cieszę, że zobaczycie Thunderbolts*. Bo jestem pod wrażeniem kierunku, jaki obrało. I to jest zaskakujące. To jest prawdziwy film. To znaczy, czy wam się spodoba, czy nie, kto wie? Ale... widziałem jego fragment i robi wrażenie.

Thunderbolts* – fabuła, data premiery

Nie wiadomo jeszcze zbyt wiele o fabule Thunderbolts* i jej pokryciu się z tą, którą mogliśmy poznać w komiksach. Wiadomo jedynie, że poznamy grupę superzłoczyńców, którzy są rywalami dla Avengersów i wezmą udział w rządowej misji.

Premiera kinowa Thunderbolts* odbędzie się 25 lipca 2025 roku.