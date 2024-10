Doktor Strange łączy siły ze Scarlet Witch. Pierwszy szkic koncepcyjny Mystery of The Mystics

Fot. Materiały prasowe

Poniżej możecie zobaczyć pierwszy szkic koncepcyjny do Doctor Strange: Mystery of The Mystics. Na pierwszym planie stoi Scarlet Witch, emitująca czerwoną energię z dłoni. Wygląda tak, jakby przygotowywała się do ataku. Za nią znajduje się Doktor Strange, stojący plecami do odbiorcy. Widać jednak, jak otwiera jeden ze swoich portali. Całość prezentuje się bardzo klimatycznie.

Szkic koncepcyjny Doctor Strange: Mystery of The Mystics

Doctor Strange: Mysteries of the Mystic Arts - ważne informacje

O czym opowiada fabuła Doctor Strange: Mystery of The Mystics? W przedstawieniu scenicznym Doktor Strange łączy siły ze Scarlet Witch, aby powstrzymać dziwną okultystyczną moc.

Gdzie będzie można obejrzeć Doctor Strange: Mystery of The Mystics? Sztuka zadebiutuje na Avengers Campus w Disneylandzie w Paryżu. Kiedy? Przedstawienie będzie wystawiane od od 23 listopada 2024 roku do 29 marca 2025 roku.

