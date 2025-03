fot. Prime Video

Reklama

Fani komiksu Invincible, na którego podstawie powstaje serial animowany od Prime Video, wiedzą, że na kartach powieści graficznej pojawiały się postacie z innych znanych tytułów wydawnictwa Image. W wątku określanym jako Invincible War, w którym Niezwyciężeni z innych wymiarów atakują Ziemię z rozkazu Angstroma Levy'ego, czytelnicy mogli dostrzec takich bohaterów, jak Spawn, Witchblade, Savage Dragon czy Pitt. Jednak tych postaci nie zobaczyliśmy na ekranie serialu animowanego, gdy ten wątek został zaadaptowany w siódmym odcinku 3. sezonu. Twórca komiksu wyjaśnił powody, dla których tak się nie stało.

Robert Kirkman o braku cameo komiksowych postaci w serialu

W rozmowie z ComicBook Robert Kirkman, twórca komiksu Invincible, powiedział, że za kulisami trwały dyskusje z osobami z Image, aby włączyć niektóre postaci do animacji Niezwyciężony.

Zdecydowanie odbyły się pewne rozmowy. Na koniec okazało się to tak skomplikowane i długotrwałe, że mogłoby się nie udać. Zdecydowano, że to nierealne do zrobienia. Myślę, że prawie wszyscy [w Image] w jakiś sposób byli na tak, ale logistycznie był to po prostu absolutny koszmar. Ponieważ produkcja rozwijała się w takim tempie, w jakim się rozwijała, nie dało się wszystkiego załatwić na czas pod względem praw.

Następnie dodał:

Zabiłbym, żeby znaleźć się w kabinie nagraniowej z ludźmi grającymi te postacie, oglądać animacje z tymi postaciami i zobaczyć, jak ożywają. To byłoby dla mnie naprawdę fajne. Byłoby to miłe, ale, powtórzę, po prostu nie wyszło.

Na razie serial animowany ma potwierdzony 4. sezon, w którym pojawi się nowy wątek Damiena Darkblooda, który rozgrywa się w piekle, ale nie pojawiał się w komiksach Invincible. Biorąc pod uwagę powiązania Spawna z piekłem, być może ta postać stworzona przez Todda McFarlane'a mogłaby zostać wprowadzana do historii.

Niezwyciężony - twórca komiksu o losie TEGO złoczyńcy. Czy jeszcze powróci?

Na pocieszenie możemy obejrzeć nagranie wideo, jak Jeffrey Dean Morgan podkłada głos Podbojowi. Zobaczcie poniżej.

ROZWIŃ ▼

Niezwyciężony - zdjęcia z 3. sezonu