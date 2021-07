Venom opanowuje Avengers i tworzy powłokę niczym Knull. Takie rzeczy tylko w What If...?

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

Marvel

W USA zadebiutował zeszyt Spider-Man: Spider's Shadow #4, przedostatniej odsłony rozgrywającej się w alternatywnym świecie What If...? serii, która ma odpowiedzieć na pytanie o to, co stałoby się, gdyby Peter Parker nigdy nie pozbył się ze swojego ciała symbiontu Venoma. Donosiliśmy już Wam, że w nowym komiksie kosmiczny pasożyt przejmie kontrolę nad umysłem Reeda Richardsa i siłą Bena Grimma, lecz mało kto spodziewał się, że niedługo później opanuje on również Avengers i innych herosów.

Venom rozpanoszył się w znanym przede wszystkim z przygód Fantastycznej Czwórki budynku Baxtera, biorąc Mr. Fantastica i Stwora za zakładników. Na miejsce koniec końców przybyli Mściciele, X-Meni i uwolniony już od symbionta Spider-Man, zastając niecodzienny widok: kosmiczny pasożyt stworzył bowiem powłokę, która oddziela budynek od reszty świata złożoną z symbiontów powłoką, do złudzenia przypominającej tę, którą Knull wykorzystał do przykrycia Ziemi w King in Black.

Potęga złoczyńcy znacznie wzrosła dzięki systematycznemu korzystaniu z inteligencji Richardsa; Venom tworzy de facto swoją własną fabrykę symbiontów. Te ostatnie zaczęły w finałowej sekwencji infekować pozostających na zewnątrz bohaterów z Kapitanem Ameryką, Angelem, She-Hulk i Iron Manem na czele. Zeszyt kończy się ukazaniem przerażającego oblicza tych postaci.