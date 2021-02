Doktor Strange 2 - Chris Evans może pojawić się w dwóch rolach. Plotka roku!

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Plotka dotycząca filmu Doctor Strange in the Multiverse of Madness pochodzi z portalu Giant Freaking Robot, który niedawno włączył się w grę dostarczającą czytelnikom treści, których nikt inny nie ma. Ostatnio ich doniesienie o pojawieniu się Dona Cheadle'a w The Falcon and The Winter Soldier zostało potwierdzone przez samego aktora. Pomimo tego uwiarygodnienia pamiętajmy, że to nadal plotka, więc podchodźmy z dystansem.

Wiemy dzięki The Hollywood Reporter, że Chris Evans ma powrócić do MCU. Sam aktor dementował to w mediach społecznościowych, ale wiemy z doświadczenia, że to standardowa reakcja dopóki studio tego nie ogłosi. Według nowej plotki Chris Evans miałby wcielić się w dwie różne postacie i żadną z nich nie jest Kapitanem Ameryką, którego doskonale znamy.

Pierwszą postacią będzie znany z komiksów Kapitan HYDRA, czyli alternatywna wersja Steve Rogersa, który jest czarnym charakterem pracującym dla złej organizacji. Drugą miałby być... bohater z filmu Fantastyczna czwórka z 2005 roku, czyli powrót do Ludzkiej Pochodni, którą grał zanim został Kapitanem Ameryką.

Oczywiście obie role miałyby być powiązane z tytułowym multiwersum, które będzie kluczowe dla 4. fazy MCU. Wszystkie filmy i seriale oparte na komiksach Marvela, jakie kiedykolwiek powstały, są osadzone na alternatywnych równoległych Ziemiach. Szczegółów wykorzystania tego motywu nie znamy.

