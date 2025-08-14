Doktor Strange w samym środku wojny elfów i aniołów. Zapowiedź nowego komiksu

Autor grafiki: ALEX HORLEY

Pojawiła się zapowiedź nowej serii Marvela, zatytułowanej Doktor Strange, która w grudniu 2025 roku trafi do amerykańskich księgarni. Za scenariusz odpowiada Derek Landy, znany z Infinity Watch, a stroną graficzną zajmuje się Ivan Fiorelli, który pracował przy Fantastycznej Czwórce. Co jednak szczególnie zainteresuje wielu z Was, główne okładki namalował Alex Horley, legendarny ilustrator specjalizujący się w gatunku fantasy.

Doktor Strange wyrusza do Alfheimu

O czym opowiada fabuła komiksu? Seria pochyli się nad nowym statusem quo Doktora Strange'a, który został Najwyższym Czarnoksiężnikiem w Asgardzie. Nie cieszy się jednak za bardzo z tego zaszczytu. Przypominamy, że Thor w swojej solowej serii odrodził się jako śmiertelnik, przez co więź Asgardu z Misgardem została zerwana. To oznacza, że Stephen nie ma możliwości powrotu na Ziemię i stracił szansę zarówno na odkupienie, jak i zemstę na Doktorze Doomie. Postanawia więc połączyć siły z Angelą, aby odbyć niesamowitą podróż po innych wymiarach, w których czekają na niego zarówno zapierające dech w piersiach cuda, jak i starożytne zagrożenia. Gdy trafi do Alfheimu, znajdzie się za to w samym środku wojny między elfami i aniołami, którzy spierają się o tajemniczą trumnę.

Doktor Strange (2025) - zapowiedź nowego komiksu

Na poniższych okładkach i planszach z postaciami możecie przyjrzeć się niektórym bohaterom, na których trafi Doktor Strange, od rodziny królewskiej Heven po mrocznego elfiego czarnoksiężnika.

Warto dodać, że w przyszłym miesiącu pojawi się specjalny one-shot Doktor Strange (2025) #450, który należy traktować jako prequel do głównej historii. Zadebiutuje w nim nowy design postaci, zaprojektowany przez Geoffa Shawa.