Doktor Strange miał walczyć z kimś innym w filmach MCU. Jaką rolę miał odegrać ten złoczyńca?

Źródło: Marvel

W filmie Doktor Strange z 2016 roku, tytułowy bohater zmierzył się z Kaecilliusem, w którego wcielił się Mads Mikkelsen, a następnie walczył z Dormammu. Jednak żaden z nich nie był pierwszym wyborem twórców na głównego antagonistę. Już wcześniej reżyser Scott Derrickson i scenarzysta C. Robert Cargill wspominali, że miał nim zostać Nightmare. Gdyby pracowali nad sequelem to naciskaliby Marvel Studios, aby wprowadzić właśnie tego złoczyńcę do uniwersum.

fot. Marvel

Doktor Strange kontra Nightmare

W nowej rozmowie Cargill potwierdził, że chcieli, aby Nightmare był złoczyńcą w filmie Doktor Strange. Marvelowi ten pomysł się spodobał, ale stwierdzili, że to raczej postać dla drugiej części.

Ja i Scott [Derrickson] lubimy bawić się alternatywnymi rzeczywistościami, logiką snów i tym podobnymi rzeczami. Jesteśmy wielkimi fanami tego psychonautycznego świata, zagłębiania się we własne sny i tym podobnych. I tak napisaliśmy kilka rzeczy do pierwszego filmu, [które] chcieliśmy spróbować włączyć do drugiego filmu, właśnie o tym świecie snów, a także Doktorze Strange'u walczącym z tym facetem, który jest panem snów, a rzeczywistość to jego fanaberia. I tak, ogrywaliśmy takie rzeczy.

Scott Derrickson odszedł z sequela z powodu różnic kreatywnych. Ostatecznie czarnym charakterem Doktor Strange w multiwersum obłędu została Scarlet Witch (Elizabeth Olsen). Cargill nie został jeszcze zaangażowany do filmu, gdy reżyser postanowił odejść. Twórca dodał, że chciałby wrócić i napisać dla Marvela scenariusz, w którym pojawiłby się Nightmare.

