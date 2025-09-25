placeholder
Doktor Strange miał walczyć z kimś innym w filmach MCU. Jaką rolę miał odegrać ten złoczyńca?

Początkowo to komiksowy złoczyńca Nightmare miał być przeciwnikiem Doktora Strange'a w jego solowych filmach od Marvel Studios. Scenarzysta opisuje pracę nad wprowadzeniem tego czarnego charakteru do MCU.
Magda Muszyńska
Tagi:  przeciwnik 
Doktor Strange złoczyńca Nightmare
Doktor Strange - zdjęcie Źródło: Marvel
W filmie Doktor Strange z 2016 roku, tytułowy bohater zmierzył się z Kaecilliusem, w którego wcielił się Mads Mikkelsen, a następnie walczył z Dormammu. Jednak żaden z nich nie był pierwszym wyborem twórców na głównego antagonistę. Już wcześniej reżyser Scott Derrickson i scenarzysta C. Robert Cargill wspominali, że miał nim zostać Nightmare. Gdyby pracowali nad sequelem to naciskaliby Marvel Studios, aby wprowadzić właśnie tego złoczyńcę do uniwersum.

Czytaj więcej: Marvel po Avengersach postawi na horror. Najstraszniejszy Hulk MCU może zabijać

fot. Marvel

Doktor Strange kontra Nightmare

W nowej rozmowie Cargill potwierdził, że chcieli, aby Nightmare był złoczyńcą w filmie Doktor Strange. Marvelowi ten pomysł się spodobał, ale stwierdzili, że to raczej postać dla drugiej części.

Ja i Scott [Derrickson] lubimy bawić się alternatywnymi rzeczywistościami, logiką snów i tym podobnymi rzeczami. Jesteśmy wielkimi fanami tego psychonautycznego świata, zagłębiania się we własne sny i tym podobnych. I tak napisaliśmy kilka rzeczy do pierwszego filmu, [które] chcieliśmy spróbować włączyć do drugiego filmu, właśnie o tym świecie snów, a także Doktorze Strange'u walczącym z tym facetem, który jest panem snów, a rzeczywistość to jego fanaberia. I tak, ogrywaliśmy takie rzeczy.

Scott Derrickson odszedł z sequela z powodu różnic kreatywnych. Ostatecznie czarnym charakterem Doktor Strange w multiwersum obłędu została Scarlet Witch (Elizabeth Olsen). Cargill nie został jeszcze zaangażowany do filmu, gdy reżyser postanowił odejść. Twórca dodał, że chciałby wrócić i napisać dla Marvela scenariusz, w którym pojawiłby się Nightmare.

Najpotężniejsi złoczyńcy Marvela i ich słabości - ranking

arrow-left fot. Marvel arrow-right

Źródło: comicbookmovie.com

