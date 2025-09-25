Doktor Strange miał walczyć z kimś innym w filmach MCU. Jaką rolę miał odegrać ten złoczyńca?
Początkowo to komiksowy złoczyńca Nightmare miał być przeciwnikiem Doktora Strange'a w jego solowych filmach od Marvel Studios. Scenarzysta opisuje pracę nad wprowadzeniem tego czarnego charakteru do MCU.
W filmie Doktor Strange z 2016 roku, tytułowy bohater zmierzył się z Kaecilliusem, w którego wcielił się Mads Mikkelsen, a następnie walczył z Dormammu. Jednak żaden z nich nie był pierwszym wyborem twórców na głównego antagonistę. Już wcześniej reżyser Scott Derrickson i scenarzysta C. Robert Cargill wspominali, że miał nim zostać Nightmare. Gdyby pracowali nad sequelem to naciskaliby Marvel Studios, aby wprowadzić właśnie tego złoczyńcę do uniwersum.
Czytaj więcej: Marvel po Avengersach postawi na horror. Najstraszniejszy Hulk MCU może zabijać
Doktor Strange kontra Nightmare
W nowej rozmowie Cargill potwierdził, że chcieli, aby Nightmare był złoczyńcą w filmie Doktor Strange. Marvelowi ten pomysł się spodobał, ale stwierdzili, że to raczej postać dla drugiej części.
Scott Derrickson odszedł z sequela z powodu różnic kreatywnych. Ostatecznie czarnym charakterem Doktor Strange w multiwersum obłędu została Scarlet Witch (Elizabeth Olsen). Cargill nie został jeszcze zaangażowany do filmu, gdy reżyser postanowił odejść. Twórca dodał, że chciałby wrócić i napisać dla Marvela scenariusz, w którym pojawiłby się Nightmare.
Najpotężniejsi złoczyńcy Marvela i ich słabości - ranking
Źródło: comicbookmovie.com
Kalendarz premier serialiZobacz wszystkie premiery
Premiery tygodnia
22
wrz
Północ Południe
22
wrz
To się nie dzieje
22
wrz
Zaprawdę Hitler umarł
23
wrz
Marathon
23
wrz
W głębinie
Dzisiaj urodziny obchodzą
ur. 1951, kończy 74 lat
ur. 1983, kończy 42 lat
ur. 1970, kończy 55 lat
ur. 1969, kończy 56 lat
ur. 1949, kończy 76 lat