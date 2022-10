Doktor Who - 14. Doktor to nie Ncuti Gatwa. Fani są w szoku!

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

Został wyemitowany ostatni odcinek z Jodie Whittaker w tytułowej roli z serialu Doktor Who. Takim sposobem zakończyło się panowanie 13. Doktor i na scenę wszedł numer 14. W tym miejscu jednak twórcy totalnie zszokowali fanów, bo nie jest nim zapowiadany następca Whittaker: Ncuti Gatwa, a... David Tennant! Wiemy, że aktor wcielał się w 10. Doktora, a teraz powrócił jako 14., ale kompletnie nie wiadomo, co tu się wydarzyło. Numeracja obu Doktorów została potwierdzona przez showrunnera serialu!

Doktor Who - co dalej?

Potwierdzono, że David Tennant oraz Catherine Tate (Donna Noble) pojawią się w trzech odcinkach specjalnych, których emisja zaplanowana jest na listopad 2023 roku. Prawdopodobnie wówczas dowiemy się, co się stało i jak Ncuti Gatwa stanie się 15. Doktorem. Jego pierwszy odcinek ma zostać również wyemitowany w 2023 roku.

Doktor Who - teaser

Ncuti Gatwa i David Tennant pojawiają się w krótkim teaserze.

Doktor Who - scena regeneracji Jodie Whittaker

- Jeśli myśleliście, że pojawienie się Davida Tennanta było szokiem, mamy dla was więcej niespodzianek. Ścieżka 15. Doktora granego przez Ncuti jest pełna tajemnic, grozy, robotów, lalek, niebezpieczeństwa i frajdy. Jak to jest powiązane z powrotem cudownej Donny Noble? Jak, co i dlaczego? Dajemy wam rok na spekulacje, a potem puszczamy wodze! - napisał Russell T. Davis nowy showrunner serialu, który powraca do tej roli po latach.

