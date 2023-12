Doktor Who - Christopher Eccleston atakuj showrunnera. Krytykuje jego decyzje

fot. materiały prasowe

Christopher Eccleston był 9. Doktorem, czyli zarazem pierwszym po wznowieniu serialu w 2005 roku. Tak, jak każdy aktor występował w tej roli więcej niż jeden sezon, on jest wyjątkiem, bo po pierwszym sezonie został wymieniony na Davida Tennanta. To było już powodem jednego z wielu konfliktów, bo po emisji pierwszego odcinka ogłoszono, że zostanie on zmieniony i przyznali, że to kwestia Ecclestona, który nie chciał być kojarzony z jedną rolą. Potem BBC przepraszało, nieprawdziwie wiążąc powód z aktorem i za złamanie umowy o niepotwierdzaniu jego odejścia tak wcześnie. Eccleston uczestniczył w panelu na For the love of sci-fi 2023, w którym padł temat Doktor Who.

Doktor Who - krytyka showrunnera

Został zapytany o to, co musiałoby się wydarzyć, aby wrócił do serialu w gościnnej roli.

- Wywalić Russella T. Daviesa, wywalić Jane Tranter i wywalić Julie Gardner. Wówczas wrócę. Możesz to załatwić?

Wymienione osoby pracowały przy sezonie, w którym grał Eccleston. Wszyscy jednak zakończyli współpracę z serialem po 2009 roku. Teraz dopiero wrócił Davies w najnowszej serii.

Aktor przyznaje, że bardzo lubi, jak fani wiążą go wciąż z postacią Doktora, ale podkreśla, że nie chce być łączony z ludźmi tworzącymi jego sezon i polityką telewizji. Nazywa produkcję swojej serii chaotycznym bałaganem.

- Pierwsza seria była chaotycznym bałaganem i to nie było to moją winą ani Billie Piper. To chodziło o ludzi, którzy mieli to tworzyć i to oni za to odpowiadają.

Co więcej zdradził, że ludzie z BBC zachowywali dystans, nie interesując się serialem. To zmieniło się, gdy stał się on wielkim hitem. To własnie mu się bardzo nie podobało, bo najpierw nie chcieli mieć nic wspólnego, a gdy był sukces, zaczęli mówić, jak to przy tym pracowali i jak mają wpływ na to, jakie to dobre.

Doktor Who - obecny Doktor grany przez Ncutiego Gatwę będzie mieć swoją pierwszą pełną przygodę w święta 2023 roku.