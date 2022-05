Doktor Who - David Tennant i Catherine Tate powrócą w nowym sezonie!

fot. BBC

Doktor Who powróci z nowym sezonem, a w tytułowej roli zobaczymy nowego aktora. Zagra go Ncuti Gatwa, który jest znany z młodzieżowego hitu Netflixa pt. Sex Education.

Po 12 latach przerwy showrunnerem serialu ponownie zostanie Russell T. Davies, który przywrócił produkcję do życia w 2005 roku. Na fanów Doktora Who czeka kolejna niespodzianka związana z nadchodzącym sezonem. Do swoich ról powrócą David Tennant i Catherine Tate, którzy wcielali się odpowiednio w Doktora Who i Donnę Noble. Nie podano szczegółów, jaką rolę odegrają w historii nowej serii, która zostanie wyemitowana w 2023 roku. Warto dodać, że w tym czasie serial będzie obchodzić okrągły jubileusz. Minie 60 lat od emisji pierwszego odcinka w telewizji BBC.

Russell T. Davies skomentował doniesienia o powrocie aktorów do swoich ról.

Wydaje się to niemożliwe – najpierw ogłaszamy nowego Doktora, a potem starego Doktora wraz ze wspaniałą Donną. Co się u licha dzieje? Może to brakująca historia. Albo świat równoległy. Albo sen, sztuczka lub retrospekcja. Jedyne, co mogę potwierdzić, to to, że będzie to spektakularne, ponieważ dwie z naszych największych gwiazd spotkają się ponownie w walce życia.

Zanim widzowie poznają nowe przygody Doktora wpierw musi nastąpić pożegnanie Jodie Whittaker z kultową rolą. Jej ostatni odcinek dopiero będzie mieć premierę.

fot. BBC