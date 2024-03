Doktor Who – dlaczego Disney ma kluczowe znaczenie dla serialu? Showrunner wymienia jeden powód

fot. Disney+

Doktor Who już wkrótce powróci z 14. sezonem, który zadebiutuje od razy na Disney+. Showrunnerem jest Russell T. Davies, który powrócił do serii po kilkuletniej przerwie. W podcaście They Like To Watch, opowiedział o przyszłości popularnej produkcji i dlaczego umowa z Disneyem jest tak ważna dla serialu.

Doktor Who - jaka przyszłość czeka serial u Disneya?

Davies rozpoczął od uspokojenia fanów Doktora Who, że nawet gdyby BBC przestało istnieć, nie będzie to oznaczać końca serialu:

Trzeba patrzeć na to w dłuższej perspektywie, np. końca BBC, które obecnie jest w dobrej formie. Czy jednak w takim przypadku Doktor Who zostanie skasowany? Nie! Ale musisz się przygotować na taki stan rzeczy.

Następnie Russell T. Davies wyjaśnił, że współpraca BBC z Disneyem zapewnia serialowi większy budżet. Właśnie dlatego ta umowa jest tak ważna dla producentów, pozwalając tworzyć jeszcze lepsze historie.

Showrunner Doktora Who dodał, że Disney pomaga w popularyzacji serialu, stawiając produkcję w gronie największych hitów:

Gdyby Disney jutro upadł i musielibyśmy wrócić do kręcenia Doktora Who przy normalnym budżecie BBC, to wiecie co? Wszyscy byśmy się zjednoczyli i zaczęli to robić, ale dopiero wtedy historie stałyby się klaustrofobicznymi opowieściami o duchach.

Ostatecznie wszystkie decyzje dotyczące Doktora Who będzie podejmowało BBC, więc to od brytyjskiej stacji zależy, jak będzie przebiegała dalsza współpraca z Disneyem. Niezależnie od przyszłości serialu, to Davies ma tak skonstruowaną umowę, że może odejść z produkcji w każdej chwili.

Doktor Who – premierę 14. sezonu zaplanowano na 10 maja na Disney+.