Doktor Who - Jodie Whittaker odejdzie z serialu?

Źódło: BBC America

W sieci pojawił się raport Daily Mirror, który informuje, że Jodie Whittaker, która obecnie wciela się w tytułową postać w serialu Doktor Who ma pożegnać się z projektem w 13. sezonie. Według źródeł portalu odejście aktorki jest trzymane w tajemnicy. BBC, które odpowiada za produkcję, odmówiło komentarza w tej sprawie.

Dla przypomnienia na początku grudnia 2020 roku informowaliśmy, że dwie inne gwiazdy programu odchodzą z projektu. Są to Bradley Walsh i Tosin Cole, grający odpowiednio Grahama O'Briena i Ryana Sinclaira. Aktorzy odeszli z serialu po specjalnym, świątecznym odcinku, który został wyemitowany w Nowy Rok. Walsh i Cole dołączyli do serialu w jego 11. sezonie, kiedy to również Jodie Whittaker debiutowała jako Trzynasty Doktor.

fot. materiały prasowe

W raporcie dodano, że do obsady produkcji dołączy brytyjski komik John Bishop. Showrunner Chris Chibnall pozostanie na swoim stanowisku.