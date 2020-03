Doktor Who - Jodie Whittaker ostrzega i wspiera fanów w związku z pandemią koronawirusa [WIDEO]

Władca Czasu wyczuwa, że na Ziemi pojawiły się zjawiska, które zagrażają ludzkości. By wesprzeć fanów mierzących się z kwarantanną, BBC przygotowało krótki materiał, w którym Jodie Whittaker, wcielająca się w 13. Doktora, ostrzega fanów przed zagrożeniem ze strony wirusa i wzmacnia w nich nadzieję.

Whittaker jako Doktor radzi, co robić w kryzysowych sytuacjach. Zaznacza, że wszyscy świetnie sobie poradzą i choć teraz wygląda to słabo, to wszystko będzie dobrze i trzeba o tym pamiętać. Ciemność nigdy nie trwa wiecznie. Należy też opowiadać sobie dowcipy (nawet te kiepskie), być miłym dla siebie nawzajem, słuchać naukowców i lekarzy oraz pozostać optymistycznym.

Ukrywam się. Przed armią Sontaranów. Ale zachowajcie to dla siebie.

Zobaczcie wideo:



https://twitter.com/DoctorWho_BBCA/status/1242783289649266689

Stacja BBC potwierdziła, że bohaterka wróci w nowym, świątecznym odcinku serialu. Data premiery nie została jeszcze ujawniona.