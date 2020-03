Lilly edytuje wpis o koronawirusie. Grace z Zagubionych celnie ją puentuje

Evangeline Lilly, gwiazda MCU z serii Ant-Man (epizodycznie pojawiła się w Avengers: Koniec gry), stała się postacią bardzo kontrowersyjną przez wpis lekceważący zagrożenie pandemią koronawirusa. Wówczas napisała, że odwiozła swoje dzieci na obóz gimnastyczny, a później dodała jeszcze następującą uwagę: "Niektórzy ludzie cenią bardziej swoje życie niż wolność, inni cenią bardziej wolność od swojego życia". Najwyraźniej gigantyczne kontrowersje, jakie jej wypowiedź wywołała w sieci, do niej trafiły, ponieważ... aktorka edytowała post i usunęła tę ostatnią uwagę.

Informowaliśmy, że Sophie Turner ostro zareagowała na słowa Evangeline Lilly. Do tego dorzuciła swój komentarz popularna Maggie Grace, która prywatnie zna się z Lilly z planu kultowego serialu Zagubieni. Zwraca uwagę, że czytała post Lilly przed edytowaniem kontrowersyjnych fragmentów. Zaleca brak paniki, ale pamiętanie o tym, że nasze decyzje mają wpływ na chorych, starszych i tych z obniżoną odpornością, czyli bardzo rozległą grupę ryzyka, dla której koronawirus jest śmiertelnym zagrożeniem.

Maggie tak natomiast skomentowała słowa Lilly o wolności:

- Jasne, to wolny kraj, ale może lepiej wykorzystać tę cudowną wolność, by mieć trochę współczucia, zaufania wobec nauki i by nie przeciążać systemu opieki zdrowotnej. Żaden lekarz nie powinien wybierać, który pacjent będzie ratowany, a który zostanie wysłany do domu, aby umarł - a to dzieje się obecnie we Włoszech.

Grace tłumaczy Lilly, jak małe decyzje każdego dnia mają wielkie znaczenie:

- Pomyśl o tym, jak te małe decyzje mają wpływ na twojego ojca i ludzi w twoim otoczeniu. Co będzie, jeśli respiratory się skończą? Zastanów się, jak możesz wykorzystać swój wpływ na dużą grupę odbiorców. Mówię to z całą pokorą, przemyśl tę sprawę. Twoje dzieci przeżyją bez gimnastyki, obiecuję. Bądź zdrowa.

Aktorka dodała też, że Daniel Dae Kim, ich wspólny kolega z Lost, który jest zarażony koronawirusem, czuje się coraz lepiej.

