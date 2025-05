The Last of Us: sezon 2, odcinek 4 - easter eggi. Perkusja, LGBTQ+ i tajemnicza głowa kultu

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

fot. HBO

Reklama

Kolejny odcinek 2. sezonu The Last of Us to całe mnóstwo easter eggów, które fani oryginału na pewno wypatrzyli gołym okiem. Najważniejsze z nich zostały odnalezione przez portal BuzzFeed.

The Last of Us: sezon 2, odcinek 4 - recenzja spoilerowa

The Last of Us: sezon 2, odcinek 4 - easter eggi

W 4. odcinku 2. sezonu serialu The Last of Us od HBO, Ellie (Bella Ramsey) i Dina (Isabela Merced) dotarły w końcu do Seattle, gdzie przebywać ma Abby (Kaitlyn Dever) i jej grupa towarzyszy, którzy pomogli jej w zamordowaniu Joela. Seattle tylko pozornie wydaje się opustoszałe i pierwotna eksploracja, która przebiegła bez najmniejszych problemów, zmienia się w koszmar na ziemi po dotarciu do budynku stacji telewizyjnej. Tam dochodzi do starcia dziewczyn z WLF i pogoni za nimi do podziemnego metra. Jakby tego było mało, metro pełne jest zarażonych i klikaczy, którzy rzucają się w szaleńczą pogoń za uciekającymi dziewczynami. Ellie i Dina cudem uchodzą z życiem i wracają do budynku kina, który służy za ich kryjówkę. Tam Dina dowiaduje się prawdy na temat odporności Ellie na ugryzienia i sama zdradza jej swój sekret - jest w ciąży.

Oto najciekawsze easter eggi z tego odcinka: