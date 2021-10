Doktor Who - nowe zdjęcia z 13. sezonu. Kosmita wyglądający jak Chewbacca

BBC

Doktor Who żegna się z Jodie Whittaker, dla której jest to ostatni sezon w roli tytułowej bohaterki. Wcześniej aktorka zapowiadała, że 13. sezon przyniesie jedną, epicką historię, którą będzie mogła pożegnać się z fanami. Przypomnijmy, że wraz z tym sezonem swoją przygodę kończy również showrunner Chris Chibnall, a zastąpi go Russell T. Davies.

Teraz do sieci trafiły nowe zdjęcia z produkcji, które pokazują nam kosmitę imieniem Karvanista. Wielu fanów dostrzegło podobieństwo do postaci znanej z Gwiezdnych Wojen. Czy wygląda jak Chewbacca? Zobaczcie zdjęcia poniżej:

Doktor Who

BBC ogłosiło też dołączenie do obsady ośmiu nowych aktorów na gościnne występy. Wśród nich są: Rochenda Sandall, Sam Spruell, Craige Els, Steve Oram, Nadia Albina, Jonathan Watson, Sue Jenkins i Paul Broughton.

W stałej obsadzie 13. sezonu są Jodie Whittaker, Mandip Gill, John Bishop i Jacob Anderson. Ponadto na ekranie pojawią się również Robert Bathurst (Cold Feet), Thaddea Graham (The Irregulars), Blake Harrison (The Inbetweeners), Kevin McNally (Downton Abbey), Craig Parkinson (Line of Duty), Sara Powell (Unforgotten), Annabel Scholey (The Split), Gerald Kyd (Cold Feet) oraz Penelope Ann McGhie (The Crown).

Doktor Who - premiera w Wielkiej Brytanii odbędzie się 31 października.