Doktor Who - pełny zwiastun 13. sezonu. Jedna wielka historia

fot. materiały prasowe

Doktor Who żegna się z Jodie Whittaker, dla której jest to ostatni sezon w roli tytułowej bohaterki. Aktorka potwierdza, że już nakręciła scenę regeneracji, czyli momentu przemiany Doktora w nową inkarnację. Wyjaśnia, że na planie wówczas nie było nowego aktora, tak jak ona nie była obecna, gdy Peter Capaldi kręcił swoją ostatnią scenę. Zwiastun 13. sezonu nie pokazuje nic z tej sceny, ale zapowiada jedną, epicką historię, którą aktorka pożegna się z fanami. Przypomnijmy, że wraz z tym sezonem swoją przygodę kończy również showrunner Chris Chibnall, a zastąpi go Russell T. Davies.

Doktor Who - zwiastun 13. sezonu

W stałej obsadzie 13. sezonu są Jodie Whittaker, Mandip Gill, John Bishop i Jacob Anderson. Ponadto na ekranie pojawią się również Robert Bathurst (Cold Feet), Thaddea Graham (The Irregulars), Blake Harrison (The Inbetweeners), Kevin McNally (Downton Abbey), Craig Parkinson (Line of Duty), Sara Powell (Unforgotten), Annabel Scholey (The Split), Gerald Kyd (Cold Feet) oraz Penelope Ann McGhie (The Crown).

Doktor Who - premiera w Wielkiej Brytanii odbędzie się 31 października.