Daredevil w masce na okładce. Fani śmieją się i zwracają uwagę na nazwę czasopisma

fot. Disney+/Cryptic HD Quality

Reklama

Pod koniec stycznia 2025 roku do sprzedaży w USA trafi nowy numer magazynu SFX, w którym znajdą się materiały promocyjne serialu Daredevil: Odrodzenie. Na razie mamy jedynie zdjęcie superbohatera w masce, ale wkrótce do sieci najpewniej trafią informacje, które dziennikarze czasopisma zdobyli od Marvel Studios.

Daredevil: Odrodzenie - zwiastun dla dorosłych

Fani zwrócili uwagę na niefortunne połączenie Daredevila z nazwą magazynu na wspomnianej okładce. Powstało przez to wrażenie, jakby to był "sex magazine”. Niektórzy podkreślają, że w związku z wydarzeniami z She-Hulk i tym, co zapowiada zwiastun serialu, ta nazwa pasuje do tej postaci.

Daredevil: Odrodzenie – galeria

Zdjęcia z serialu Daredevil: Odrodzenie, a okładka jest na pierwszym miejscu w galerii. Przypomnijmy, że serial dostał najwyższą możliwą kategorię wiekową TV-MA, przyznawaną produkcjom tylko dla dorosłych.

Daredevil: Odrodzenie – o czym jest serial?

Głównym bohaterem jest Matt Murdock (Charlie Cox), niewidomy prawnik obdarzony niezwykłymi zdolnościami, który za dnia walczy o sprawiedliwość w swojej kancelarii, a nocą jako Daredevil wymierza ją na ulicach Nowego Jorku. Tymczasem Wilson Fisk (Vincent D’Onofrio), niebezpieczny przestępca, planuje rozpocząć karierę polityczną, co prowadzi do nieuniknionego konfliktu między dawnymi wrogami.

W serialu powracają aktorzy znani z wcześniejszych sezonów: Charlie Cox, Vincent D’Onofrio, Deborah Ann Woll, Jon Bernthal, Ayelet Zurer, Wilson Bethel i Elder Henson.

Premiera Daredevil: Odrodzenie odbędzie się 4 marca 2025 roku na Disney+.

Daredevil: Odrodzenie - co wyjawia zwiastun? Muse, White Tiger, Luke Cage i inne easter eggi