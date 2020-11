Doktor Who - zwiastun specjalnego, świątecznego odcinka serialu. Jack Harkness i Dalekowie powracają

fot. materiały prasowe

Świąteczne odcinki serialu Doktor Who to tradycja związana z tym kultowym serialem science fiction. Nie inaczej będzie w 2020 roku. Otóż epizod zatytułowany Revolution of the Daleks będzie emitowany przez BBC i BBC America przez cały okres świąteczny. W nim powróci John Harkness, bohater, który zadebiutował w serialu w 2005 roku. Warto zaznaczyć, że zobaczyliśmy go w odcinku 12. sezonu pod tytułem Fugitive of the Judoon, gdzie pojawia się z ostrzeżeniem dla Yaza, Ryana i Grahama i mówi, aby przekazali wiadomość Doktorowi. Zwiastun odcinka świątecznego poniżej.

W odcinku Kapitan Jack będzie musiał pomóc bohaterom serialu, którzy odkryją niepokojący plan, który dotyczy jednego z najbardziej przerażających i niebezpiecznych wrogów Doktora, Daleków. Czy Jack będzie w stanie pomóc ocalić Ziemię, kiedy Trzynasty Doktor, grany przez Jodie Whittaker, jest zamknięty w kosmicznym więzieniu?