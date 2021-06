Dolby Vision poprawi wygląd konsolowych i pecetowych gier na OLED-ach od LG

Źródło: LG

Jak poinformowali przedstawiciele LG, ich najnowsze telewizory będą pierwszymi odbiornikami, które pozwolą w pełni wykorzystać potencjał Dolby Vision w grach komputerowych klasy premium. Wraz z wydaniem aktualizacji 03.15.27 dla telewizorów OLED z serii C1 oraz G1 Gallery konsolowcy i pecetowcy zyskali możliwość korzystania z technologii poprawy kolorów od Dolby w grach 4K pracujących nawet przy 120 klatkach na sekundę. Tym samym będą mogli cieszyć się obrazem o wysokiej rozdzielczości, płynności oraz dynamicznej, szerokiej przestrzeni barwnej.

Na tym jednak nie koniec dobrych informacji dla graczy zainteresowanych poprawą jakości obrazu w ich ulubionych produkcjach. Jeszcze w lipcu 2021 roku podobna aktualizacja trafi do użytkowników telewizorów OLED Z1, QNED MiniLED QNED99 oraz NanoCell NANO99, a testy wdrożeniowe Dolby Vision dla urządzeń z 2020 roku są już w toku.

Niestety, na razie nic nie wskazuje na to, żeby wspomniana technologia pojawiła się w telewizorach z rocznika 2019 bądź starszych.

Game Dashboard / Źródło: LG

LG zapowiedziało ponadto to wdrożenie pływającego menu Game Dashboard we wszystkich telewizorach z 2021 roku wyposażonych w tryb Game Optimizer. Dzięki nowemu menu będziemy mogli błyskawicznie zmienić ustawienia wyświetlania obrazu, aby dopasować je do aktualnie ogrywanego tytułu, bez konieczności zagłębiania się w główne ustawienia systemowe. Wśród predefiniowanych ustawień gatunkowych znalazły się tryby FPS, RPG oraz RTS. Z poziomu nowego HUD-a otrzymamy także szybszy dostęp do funkcji stabilizacji czerni bądź redukcji opóźnienia sygnału.