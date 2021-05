Philips wprowadza do Polski budżetowego OLED-a z Androidem

Źródło: Philips

Kilka tygodni przed pierwszym gwizdkiem na Mistrzostwach Europy w Piłce Nożnej do sklepów trafił najnowszy OLED od Philipsa. Sprzęt łączy w sobie szereg technologii, które powinny przypaść do gustu m.in. miłośnikom sportu, którzy rozważają wymianę starego odbiornika przed startem tegorocznych rozgrywek. Budżetowy OLED705 może sprawdzić się w roli wirtualnego stadionu.

Sercem telewizora jest procesor P5 Perfect Picture wyposażony w narzędzia do sprzętowej redukcji szumów oraz korekcji kolorów za pośrednictwem technologii Philips Perfect Natural Reality. Matrycę OLED705 przystosowano do obsługi formatów HDR10, HDR10+ oraz Dolby Vision, aby zadowolić odbiorców ceniących sobie wierne odwzorowanie barw. Ten 120-hercowy panel pozwoli także wyświetlać dynamiczne obrazy przy wysokiej ostrości oraz klarowności, co z pewnością przypadnie do gustu miłośnikom sportu. Użytkownicy OLED705 otrzymają również do dyspozycji system Ambilight rozświetlający ścianę za odbiornikiem kolorami korespondującymi z tym, co wyświetla się na ekranie.

Philips OLED705

Producent wdrożył do tego modelu system dźwięku przestrzennego 2.1 o wyjściowej mocy rzędu 50 W. Dwa głośniki średniotonowe oraz zintegrowany subwoofer o mocy 30 W zadbają o to, aby wszystkie mecze, filmy i seriale wybrzmiały z odpowiednią głębią. Pomoże w tym m.in. wsparcie dla technologii Dolby Atmos.

Za dostęp do aplikacji VoD oraz obsługę inteligentnych funkcji w OLED705 odpowiada system Android TV. Philips wycenił 55-calową wersję tego telewizora na 5999 zł, zaś 65-calowy model na 7699 zł.