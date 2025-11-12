placeholder
Dom Dobry prawie podwaja swoją oglądalność. Ponad pół miliona ludzi wybrało się do kina

Nowe dzieło popularnego polskiego reżysera Wojciecha Smarzowskiego pnie się coraz wyżej w kwestii oglądalności. Historia przemocy w związku ściągnęła widzów do kin.
Tomasz Hudyga
Tagi:  Wojciech Smarzowski 
box office dom dobry
Dom dobry - 310 678
Warner Bros. pochwaliło się kolejną aktualizacją na temat znakomitych wyników najnowszego filmu w reżyserii Wojciecha Smarzowskiego, Dom Dobry.  Jak informowaliśmy parę dni temu, produkcja przyciągnęła do kin aż 310 678 widzów w weekend otwarcia. Jednak od tego czasu wynik został niemalże podwojony, gdyż już 600 000 osób wybrało się na seans. Reżyser po raz kolejny udowadnia, że jego nazwisko wciąż przyciąga tłumy. To udowadnia że mroczne i ponure dzieła Smarzowskiego są w stanie wykrzesać z ludzi entuzjazm na tyle duży, aby wybrać się  do kina, co nieczęsto się zdarza w erze VOD i streamingów. Pełen post można zobaczyć poniżej:

https://www.facebook.com/reel/1352062532510979

Dom Dobry – fabuła, obsada

Romans w sieci prowadzi Gośkę do Grześka, który wydaje się idealny — przynosi kwiaty i oświadcza się jej w Wenecji. Jednak ich miłosna historia szybko nabiera mrocznego charakteru, gdy wspólny dom staje się dla niej coraz bardziej niebezpiecznym miejscem.

Wojciech Smarzowski jest odpowiedzialny za reżyserię i scenariusz. Za kamerą stanął Paweł Tybora, natomiast scenografią zajęła się Joanna Macha, kostiumami Magdalena Rutkiewicz, a montażem Krzysztof Komander. Autorem muzyki jest Mikołaj Trzaska.

W obsadzie znaleźli się Tomasz Schuchardt, Agata Turkot, Agata Kulesza, Arkadiusz Jakubik, Maria Sobocińska i Andrzej Konopka.

Producentami Domu Dobrego są Wojciech Gostomczyk i Janusz Hetman z firmy produkcyjnej Lucky Bob. Dystrybutorem filmu jest Warner Bros. Entertainment Polska.

Źródło: facebook.com

Tomasz Hudyga
