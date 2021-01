Dom Pomysłów celebruje Miesiąc Czarnej Historii. Kolorowi herosi przejmują okładki

Eduardo Souza/Marvel

W lutym w Stanach Zjednoczonych tradycyjnie będzie obchodzony Miesiąc Czarnej Historii, mający docelowo eksponować historię i kulturę społeczności afroamerykańskiej, jak również jej wkład w rozwój kraju. Jak co roku do wydarzenia postanowiła przyłączyć się branża komiksowa; Marvel właśnie zaprezentował okolicznościowe okładki alternatywne do komiksów, które zadebiutują na rynku w przyszłym miesiącu - bohaterami prac są postacie o innym niż biały kolorze skóry.

Grafiki stworzył rysownik Eduardo Souza, który przyznaje w oficjalnym komunikacie, że współpraca z Domem Pomysłów jest dla niego "spełnieniem marzeń". Później dodaje:

Podejście z szacunkiem do reprezentacji mniejszości jest zawsze dobrą rzeczą - tego nigdy nie będzie za wiele. Mogę oczywiście mówić wyłącznie w swoim imieniu, jednak mam nadzieję, że udało mi się im (narysowanym bohaterom - przyp. aut.) oddać sprawiedliwość.

Na grafikach pojawili się m.in. Miles Morales, Walkiria czy Storm. Spójrzcie sami:

Miesiąc Czarnej Historii - okładki alternatywne komiksów Marvela

Przedstawione powyżej okładki alternatywne pochodzą z zeszytów The Avengers #42, King in Black: Return of the Valkyries, Black Panther #23, King in Black: Captain America #1, Champions #4, Miles Morales: Spider-Man #23 i X-Men #18.

Celebrację Miesiąca Czarnej Historii planuje także DC, które rozwinie opowiedzianą z perspektywy czarnoskórych postaci serię The Other History of the DC Universe.