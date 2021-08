Dom z papieru 5 - nowe postacie. Zobacz zdjęcia

Netflix

Nowe postacie będą istotne w 5. sezonie serialu Dom z papieru. Dlatego też Netflix opiera część promocji właśnie na informacjach o tym, kim są ci nowi bohaterowie.

Poznamy syna Berlina, Rafaela, w którego wciela się Patrick Criado. Rafael ma 31 lat, studiował inżynierię komputerową na MIT w Massachusetts i jest całkowicie pewien jednego: nie chce być taki jak jego ojciec.

Druga postać jest związana z Tokio. Jest to mężczyzna, który był jej wielką miłością, ale myślała że nie żyje. René (Miguel Ángel Silvestre, Sky Rojo, Sense8) to mężczyzna, z którym Silene Oliveira przeprowadzała napady, z którym podróżowała, cieszyła się życiem i mężczyznę, którego kochała, zanim odkryła, że ​​czasami rzeczy w jej idealnym, małym świecie mogą pójść bardzo źle.

Trzecią postacią jest Sagasta, który jest dowódcą sił specjalnych hiszpańskiej armii. Jest zaprawiony w niezliczonych międzynarodowych misjach przeciwko najgorszym przedstawicielom ludzkiego gatunku, co czyni go dokładnie takim samym jak ludzie, których zabił. Jest urodzonym przywódcą, za którym jego ludzie podążą do samego końca, jeśli ich o to poprosi, ponieważ jest taki jak oni. Kiedy zakłada mundur, staje się człowiekiem o analitycznym umyśle, zimnym i bezwzględnym, zdolnym wyjść poza wszelkie konwencje etyczne czy moralne, jeśli wymaga tego misja.

Dom z papieru 5 - pierwsza część sezonu na ekranach pojawi się 3 września.

Dom z papieru 5 - galeria

Pierwsze cztery zdjęcia to fotki nowych postaci.