Orły 2025 - są nominacje. To najlepsze polskie filmy roku

Polska Akademia Filmowa ogłosiła 12 lutego 2025 roku nominacje do nagród filmowych Orły. Jakie filmy wyróżniono? Pojawiają się znani faworyci, jak Biała odwaga, Kulej. Dwie strony medalu czy To nie mój film. Na liście są też wyróżniane polskie koprodukcje, więc mamy doceniane Strefa interesów oraz nominowaną do Oscara Dziewczynę z igłą (film reprezentuje Danię). Pojawia się też mniej znany szerokiej publiczności To nie jest mój film.

Przypomnijmy, że nagroda jest wręczana w 18 kategoriach. 17 z nich dotyczy filmów, a jedna – najlepszego filmowego serialu fabularnego. W tej kategorii walczą Idź przodem, bracie, Lady Love, Śleboda, Matki pingwinów oraz Rojst: Millenium.

Nagrody zostaną rozdane 5 marca.

Orły 2025 – nominacje

Najlepszy film:

Biała odwaga

Dziewczyna z igłą

Kulej. Dwie strony medalu

Strefa interesów

To nie mój film

Najlepszy film dokumentalny:

8. dzień chamsinu

Drzewa milczą

Gdy powieje harmattan

Las

Wanda Rutkiewicz. Ostatnia wyprawa

Najlepszy film europejski:

22 dni w Mariupolu

Anatomia upadku

Biedne istoty

Emilia Perez

Konklawe

Najlepszy filmowy serial fabularny:

Idź przodem, bracie

Lady Love

Śleboda

Matki pingwinów

Rojst: Millenium

Odkrycie roku:

Gabriela Muskała – reżyseria Błazny

Frederikke Hoffmeier – muzyka Dziewczyna z igłą

Kamila Tarabura – reżyseria Rzeczy niezbędne

Maria Zbąska – reżyseria To nie mój film

Tomasz Gąssowski – reżyseria Wróbel

Najlepsza główna rola kobieca:

Sandra Drzymalska – Biała odwaga

Sandra Drzymalska – Simona Kossak

Małgorzata Hajewska-Krzysztofik – Kobieta z...

Michalina Olszańska – Kulej. Dwie strony medalu

Vic Carmen Sonne – Dziewczyna z igłą

Najlepsza główna rola męska:

Jacek Borusiński – Wróbel

Maciej Damięcki – Cisza nocna

Marcin Dorociński – Minghun

Filip Pławiak – Biała odwaga

Tomasz Włosok – Kulej. Dwie strony medalu

Najlepsza drugoplanowa rola kobieca:

Trine Dyrholm – Dziewczyna z igłą

Wiktoria Gorodeckaja – Biała odwaga

Małgorzata Hajewska-Krzysztofik – Rzeczy niezbędne

Agata Kulesza – Simona Kossak

Joanna Kulig – Kobieta z...

Najlepsza drugoplanowa rola męska:

Andrzej Chyra – Kulej. Dwie strony medalu

Kieran Culkin – Prawdziwy ból

Jakub Gierszał – Biała odwaga

Julian Świeżewski – Biała odwaga

Zdzisław Wardejn – Cisza nocna

Najlepszy reżyser:

Marcin Koszałka – Biała odwaga

Magnus von Horn – Dziewczyna z igłą

Kamila Tarabura – Rzeczy niezbędne

Jonathan Glazer – Strefa interesów

Maria Zbąska – To nie mój film

Najlepszy scenariusz:

Marcin Koszałka, Łukasz M. Maciejewski – Biała odwaga

Magnus von Horn, Line Langebek – Dziewczyna z igłą

Rafał Lipski, Xawery Żuławski – Kulej. Dwie strony medalu

Grzegorz Łoszewski – Minghun

Jesse Eisenberg – Prawdziwy ból

Jonathan Glazer – Strefa interesów

Najlepsze zdjęcia:

Marcin Koszałka – Biała odwaga

Michał Dymek – Dziewczyna z igłą

Michał Englert – Kobieta z...

Kacper Fertacz – Minghun

Łukasz Żal – Strefa interesów

Najlepsza scenografia:

Biała odwaga

Czerwone maki

Dziewczyna z igłą

Kobieta z...

Simona Kossak

Strefa interesów

Najlepsza muzyka:

Jacek Grudzień – Biała odwaga

Łukasz Targosz – Diabeł

Frederikke Hoffmeier – Dziewczyna z igłą

Zespół KSU, Eugeniusz Olejarczyk – Idź pod prąd

Mikołaj Trzaska – Koński ogon

Jan Komar, Mikołaj Majkusiak, Bartłomiej Tyciński – Kulej. Dwie strony medalu

Bartosz Chajdecki – Simona Kossak

Ania Garbarek – To nie mój film

Tomasz Gąssowski – Wróbel

Najlepsza charakteryzacja:

Biała odwaga

Czerwone maki

Dziewczyna z igłą

Kleks i wynalazek

Kulej. Dwie strony medalu

Minghun

Sami swoi. Początek

Najlepszy dźwięk:

Biała odwaga

Dziewczyna z igłą

Plan Petera

Strefa interesów

Wrooklyn Zoo

Najlepsze kostiumy:

Biała odwaga

Dziewczyna z igłą

Kulej. Dwie strony medalu

Simona Kossak

Strefa interesów

Najlepszy montaż:

Biała odwaga

Dziewczyna z igłą

Kobieta z...

Kulej. Dwie strony medalu

Sezony

Wanda Rutkiewicz. Ostatnia wyprawa

Wrooklyn Zoo