Donnie Yen wciąż wierzy w zrealizowanie adaptacji gry Sleeping Dogs

W marcu 2017 roku ujawniono, że do kin ma trafić ekranizacja gry Sleeping Dogs. Od tamtego czasu brakowało aktualizacji na temat postępów w realizacji projektu. Donnie Yen mający wcielić się w filmie w rolę głównego bohatera - Wei Shena - udzielił jednak rozmowy portalowi Collider i zdradził, że wciąż wierzy w powstanie filmu.

Wciąż mam nadzieję. To znaczy, każdego dnia mówią mi, że to się wydarzy. Współprodukuję i współpracuję z [producentami] Neilem Moritzem i Tobym [Ascherem], z ich firmą, a obecnie rozmawiam z paroma dużymi platformami. I mówią mi każdego dnia, że ​​to się wydarzy, więc zobaczymy. Tak jak powiedziałem, wierzę w przeznaczenie. Więc jeśli to się stanie, miejmy nadzieję, że stanie się to w pierwszej połowie przyszłego roku.

Sleeping Dogs to gra z 2012 roku, w której gracze wcielają się w rolę policjanta, którego zadaniem jest zinfiltrowanie i zniszczenie triady Sun on Yee. Produkcja otrzymała pozytywne opinie od branżowych mediów i samych graczy, jednak jej wyniki finansowe nie do końca usatysfakcjonowały firmę Square Enix.

materiały prasowe