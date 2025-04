Oficjalnie: Powstanie John Wick 5, a także animowany prequel o TYM wydarzeniu

fot. Lionsgate

Podczas panelu na CinemaCon oficjalnie ogłoszono, że powstanie John Wick 5. Chad Stahelski ponownie stanie za kamerą, a Basil Iwanyk i Erica Lee powrócą jako producenci. Keanu Reeves ma ponownie wcielić się w główną rolę, jednak nie ujawniono żadnych szczegółów fabuły – zwłaszcza w kontekście wydarzeń z czwartej części, w której John Wick zginął.

Tak o projekcie wypowiedział się szef Lionsgate, Adam Fogelson:

kolejną częścią – Keanu, Chad, Basil i Erica nie wróciliby z, gdyby nie mieli w zanadrzu czegoś naprawdę fenomenalnego i świeżego do opowiedzenia o tych postaciach i tym świecie. Nie możemy się doczekać, aż widzowie zobaczą, dokąd zabiorą ich twórcy.

Producenci dodali:

– To bardzo ważne, aby historia była dobra i pozwalała na odpowiedni następny etap opowieści o Johnie.

Decyzja o kontynuacji nie jest zaskoczeniem. Każda kolejna część Johna Wicka nie tylko zbierała coraz lepsze recenzje, ale również odnosiła coraz większy sukces komercyjny. John Wick 4 zarobił 440 mln dolarów na całym świecie przy budżecie wynoszącym 100 mln dolarów.

Prequel historii Johna Wicka

Fogelson ogłosił również powstanie animowanego filmu akcji o przeszłości Johna Wicka. Keanu Reeves użyczy głosu bohaterowi, a reżyserią zajmie się Shannon Tindle, który pracował m.in. przy nagradzanym Kubo i dwie struny. Scenariusz napisała Vanessa Taylor, nominowana do Oscara za Kształt wody. Nad całością będzie czuwał Chad Stahelski.

Historia rozgrywa się przed wydarzeniami z pierwszej części i opowie o znanym fanom "niemożliwym zadaniu". Wiadomo, że John Wick musiał wówczas zlikwidować wszystkich swoich rywali w ciągu jednej nocy, aby uwolnić się od zobowiązań wobec organizacji High Table. Zrobił to, by móc rozpocząć spokojne życie u boku swojej ukochanej, Helen. W filmie zobaczymy jedno z najważniejszych wydarzeń w jego życiu.

Tak o projekcie wypowiedział się Chad Stahelski:

– Zawsze byłem zafascynowany anime, które miało na mnie ogromny wpływ, zwłaszcza przy pracy nad serią John Wick. Możliwość stworzenia anime o Johnie Wicku to idealny rozwój tej franczyzy. John Wick to idealny tytuł dla tego medium – anime daje nam potencjał do rozwoju świata, postaci i akcji w niewyobrażalny sposób.

Nie ujawniono jeszcze dat premiery obu projektów. Najpierw Chad Stahelski ma wyreżyserować reboot Nieśmiertelnego.