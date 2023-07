Doom Patrol wyrzucony do kosza? James Gunn reaguje na plotki i daje konkrety

Fot. Materiały prasowe

James Gunn dołączył do Threads i postanowił tam rozwiać zamieszanie związane z serialem Doom Patrol. Jego 4. sezon jest zarazem ostatnim, ale do tej pory wyemitowano zaledwie jego połowę. Współszef DC Studios postanowił odnieść się do plotek, sugerujących, że nigdy te odcinki nie pojawią się na ekranie.

Doom Patrol - co z 4. sezonem?

Gunn w swoim stylu więc dementuje plotki o tym, że Doom Patrol trafi do kosza i ostatnie odcinki nie zostaną wyemitowano. Mówi tak:

- Nie wyobrażam sobie świata, w którym zrealizowane odcinki miałyby nie zostać wypuszczone.

Fani bali się, że przez działania Warner Bros. Discovery, na mocy których rzeczy z HBO Max były usuwane na zawsze, by odpisać je od kosztów, to samo spotka z Doom Patrol. Jakiś czas później w swoim kolejnym poście Gunn napisał tak:

- Mam potwierdzenie. Tak jak podejrzewałem, pozostałe odcinki Doom Patrol NIE zostaną wyrzucone do kosza. Chociaż data premiery jeszcze nie została publicznie ogłoszona.

Prędzej czy później więc finałowe odcinki Doom Patrol pojawią się w HBO Max. Kolejne plotki zdementowane przez Jamesa Gunna.