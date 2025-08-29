Reklama
placeholder

Loki wszedł na plan Avengers: Doomsday - i to z kim! Spotkanie dwóch legend MCU

Według wielu internetowych doniesień na planie Avengers: Doomsday pojawił się sam ekranowy Loki, Tom Hiddleston. Jeszcze bardziej poruszające jest to, jaką scenę miał nakręcić - to absolutnie zaskakujące spotkanie dwóch legend MCU.
placeholder
Reklama
placeholder
Piotr Piskozub
Piotr Piskozub
Tagi:  marvel 
avengers: doomsday loki MCU
UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!
UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.
Loki Marvel
Reklama

Od kilkunastu godzin fani Marvela rozpływają się nad niezależnymi od siebie doniesieniami kilku scooperów, którzy raportują, że na planie Avengers: Doomsday zameldował się Tom Hiddleston. Podobno wczoraj miał on nakręcić pierwszą scenę ze swoim udziałem. Jak ujawnia niezawodny Daniel Richtman, sekwencja ta z całą pewnością zapisze się złotymi zgłoskami w historii MCU. 

Wychodzi bowiem na to, że po opuszczeniu Fortecy na Krańcu Czasu Loki w Avengers: Doomsday spotka się z Kapitanem Ameryką i Peggy Carter w tym samym domu, w którym parę zobaczyliśmy w finale Endgame. W rzeczonej scenie doszło do rozmowy 3 wspomnianych wcześniej postaci - żadne inne szczegóły nie zostały ujawnione. To także kolejny raport sugerujący, że w przyszłorocznym filmie Marvela zobaczymy Steve'a Rogersa i jego wybrankę serca w podstawowych wersjach. 

Nie jest wykluczone, że Dom Pomysłów w Doomsday odniesie się do losów Capa w trakcie zwracania przez niego Kamieni Nieskończoności do ich macierzystych linii czasowych. Przypomnijmy, że kilka lat temu pojawiały się doniesienia o tym, iż Marvel zamierza stworzyć samodzielną produkcję o tym wątku MCU - koniec końców do jej realizacji nie doszło. 

Najlepsi aktorzy, którzy wystąpili w MCU. Szykujcie popcorn - Downey Jr. daleko, Hemswortha brak

arrow-left 50. David Hasselhoff (inna wersja Ego/on sam) - tego aktora na liście po prostu nie mogło zabraknąć Źródło: Marvel arrow-right
50. David Hasselhoff (inna wersja Ego/on sam) - tego aktora na liście po prostu nie mogło zabraknąć
49. Vin Diesel (Groot) - brak tego aktora na liście byłby zbrodnią
48. Idris Elba (Heimdall)
47. Daniel Brühl (Helmut Zemo/Baron Zemo)
46. Bradley Cooper (Rocket Raccoon)
45. Michael B. Jordan (N'Jadaka/Erik Killmonger)
44. Julia Louis-Dreyfus (Valentina Allegra de Fontaine/Hrabina)
43. Sylvester Stallone (Stakar Ogord)
42. Lupita Nyong'o (Nakia)
41. Tim Roth (Emil Blonsky/Abominacja)
40. Jeff Goldblum (Grandmaster)
39. Annette Bening (Mar-Vell/Najwyższa Inteligencja)
38. Jennifer Connelly (głos Karen w "Spider-Man: Homecoming")
37. Toby Jones (Arnim Zola)
36. Gwyneth Paltrow (Pepper Potts)
35. Glenn Close (Irani Rael/Nova-Prime)
34. James Spader (Ultron)
33. Robert Downey Jr. (Tony Stark/Iron Man)
32. Forest Whitaker (Zuri)
31. Martin Freeman (Everett Ross)
30. Michelle Yeoh (Aleta Ogord)
29. Sam Rockwell (Justin Hammer)
28. Julie Delpy (Madame B.)
27. Matt Damon (Asgardczyk wcielający się w rolę Lokiego)
26. Michelle Pfeiffer (Janet van Dyne)
25. Ben Mendelsohn (Talos)
24. Michael Keaton (Adrian Toomes/Vulture)
23. Brie Larson (Carol Danvers/Kapitan Marvel)
22. Laurence Fishburne (Bill Foster)
21. Jake Gyllenhaal (Quentin Beck/Mysterio)
20. Natalie Portman (Jane Foster)
19. Edward Norton (Bruce Banner/Hulk w filmie "Incredible Hulk")
18. J.K. Simmons (J. Jonah Jameson)
17. Benedict Cumberbatch (Stephen Strange/Doktor Strange)
16. Benicio del Toro (Kolekcjoner)
15. Ben Kingsley (Trevor Slattery)
14. Tommy Lee Jones (Chester Phillips)
13. Scarlett Johansson (Natasza Romanow/Czarna Wdowa)
12. Josh Brolin (Thanos)
11. Jude Law (Yon-Rogg)
10. Michael Douglas (Hank Pym)
9. Mads Mikkelsen (Kaecilius)
8. Kurt Russell (Ego)
7. William Hurt (Thaddeus Ross)
6. Samuel L. Jackson (Nick Fury)
5. Tilda Swinton (Starożytna)
4. Jeff Bridges (Obadiah Stane/Iron Monger)
3. Cate Blanchett (Hela)
2. Robert Redford (Alexander Pierce)
1. Anthony Hopkins (Odyn)

Film Avengers: Doomsday zadebiutuje w kinach 18 grudnia 2026 roku. 

Źródło: UnBoxPHD/Daniel Richtman

Piotr Piskozub
Piotr Piskozub
Tagi:  marvel 
avengers: doomsday loki MCU
Reklama
placeholder
Powiązane filmy
2026
Avengers: Doomsday Sci-Fi

Najnowsze

1 Resident Evil Requiem
-

Dlaczego w Resident Evil: Requiem wprowadzono kamerę TPP? Powód zaskakuje

2 gremliny
-

Dlaczego Gremliny 3 jeszcze nie powstały? "To niekończące się zadanie pisarskie"

3 43. Zabawa w pochowanego (2019)
-

Kiedy rozgrywa się akcja sequela Zabawy w pochowanego? Elijah Wood o kontyuacji

4 Babilon - wygląd gry
-

Stwórz najpiękniejszy ogród Babilonu: nowa gra planszowa nadchodzi

5 Marko Zaror - oficjalny kadr z filmu Affinity. Aktorzy na zdjęciu mają rekwizyty filmowej, a nie prawdziwą broń
-

Tak Marko Zaror bije zbirów. Zwiastun filmu akcji aktora z Johna Wicka 4

6 Avengers - Doom
-
Plotka

Majstersztyk Marvela. Trzeci film o Avengers rozdzieli Doomsday i Secret Wars?

Co o tym sądzisz?
Reklama
placeholder
Najlepsze
Najlepsze filmy
2023
2024
Najlepsze seriale
2023
2024
Najlepsze książki
2023
2024
Najlepsze gry
2023
2024
Reklama
placeholder

naEKRANIE Poleca

Reklama

Kalendarz premier seriali

s2025e166

Moda na sukces

s12e08

Okrutni jajcarze

s08e14

Ekipa z New Jersey

s58e23

s27e22

Big Brother (US)

s21e06

Misja Moda

s2025e170

Anderson Cooper 360

s2025e173

The Lead with Jake Tapper
Zobacz wszystkie premiery

Premiery tygodnia

Gears of War: Reloaded

26

sie

Gra

Gears of War: Reloaded
Z krwi i ognia

27

sie

Książka

Z krwi i ognia
Wyjaśniamy morderstwa

27

sie

Książka

Wyjaśniamy morderstwa
Kobieta, która oszukała świat. Historia Belle Gibson i największego skandalu wellness

27

sie

Książka

Kobieta, która oszukała świat. Historia Belle Gibson i największego skandalu wellness
Metal Gear Solid Δ: Snake Eater

28

sie

Gra

Metal Gear Solid Δ: Snake Eater
Zobacz wszystkie premiery

Dzisiaj urodziny obchodzą

Carla Gugino
Carla Gugino

ur. 1971, kończy 54 lat

Rebecca De Mornay
Rebecca De Mornay

ur. 1959, kończy 66 lat

Emily Hampshire
Emily Hampshire

ur. 1981, kończy 44 lat

Nicole Anderson
Nicole Anderson

ur. 1990, kończy 35 lat

Lea Michele
Lea Michele

ur. 1986, kończy 39 lat

Zobacz wszystkich solenizantów
Reklama
placeholder

Lekkie TOP 10

1
-

TVP z letnią trasą koncertową. W których miastach i gdzie oglądać koncerty?

2
-

Na sygnale: kiedy premiera nowego sezonu serialu? Już wiadomo

3
-

Głos Oli Filipek znamy od lat. Co warto o niej wiedzieć?

4

Znani aktorzy reklamowali alkohol. Jest akt oskarżenia

5

Taniec z Gwiazdami 17: pary. Kto z kim tańczy?

6

Nowe odcinki Na dobre i na złe. Kiedy premiera sezonu?

7

Millie Bobby Brown i Jake Bongiovi zostali rodzicami po raz pierwszy

8

Taką kwotę 'zabiera się' wygranym w Milionerach. Wiedzieliście o tym podatku?

9

Tragedia w Sopocie. Transmisję przerwano, nie żyje Stanisław Soyka

10

Natalia Janoszek w Big Brotherze. Weszła już do domu Wielkiego Brata

Reklama
placeholder

Narzędzia

Linki

Wydawca

naEkranie.pl 2025
Reklama
ZAMKNIJ
placeholder
placeholder
Porównywarka VOD Nowość Repertuar kin Program TV