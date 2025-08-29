Loki wszedł na plan Avengers: Doomsday - i to z kim! Spotkanie dwóch legend MCU
Według wielu internetowych doniesień na planie Avengers: Doomsday pojawił się sam ekranowy Loki, Tom Hiddleston. Jeszcze bardziej poruszające jest to, jaką scenę miał nakręcić - to absolutnie zaskakujące spotkanie dwóch legend MCU.
Od kilkunastu godzin fani Marvela rozpływają się nad niezależnymi od siebie doniesieniami kilku scooperów, którzy raportują, że na planie Avengers: Doomsday zameldował się Tom Hiddleston. Podobno wczoraj miał on nakręcić pierwszą scenę ze swoim udziałem. Jak ujawnia niezawodny Daniel Richtman, sekwencja ta z całą pewnością zapisze się złotymi zgłoskami w historii MCU.
Wychodzi bowiem na to, że po opuszczeniu Fortecy na Krańcu Czasu Loki w Avengers: Doomsday spotka się z Kapitanem Ameryką i Peggy Carter w tym samym domu, w którym parę zobaczyliśmy w finale Endgame. W rzeczonej scenie doszło do rozmowy 3 wspomnianych wcześniej postaci - żadne inne szczegóły nie zostały ujawnione. To także kolejny raport sugerujący, że w przyszłorocznym filmie Marvela zobaczymy Steve'a Rogersa i jego wybrankę serca w podstawowych wersjach.
Nie jest wykluczone, że Dom Pomysłów w Doomsday odniesie się do losów Capa w trakcie zwracania przez niego Kamieni Nieskończoności do ich macierzystych linii czasowych. Przypomnijmy, że kilka lat temu pojawiały się doniesienia o tym, iż Marvel zamierza stworzyć samodzielną produkcję o tym wątku MCU - koniec końców do jej realizacji nie doszło.
Najlepsi aktorzy, którzy wystąpili w MCU. Szykujcie popcorn - Downey Jr. daleko, Hemswortha brak
Film Avengers: Doomsday zadebiutuje w kinach 18 grudnia 2026 roku.
Źródło: UnBoxPHD/Daniel Richtman
