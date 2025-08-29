Loki wszedł na plan Avengers: Doomsday - i to z kim! Spotkanie dwóch legend MCU

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Marvel

Od kilkunastu godzin fani Marvela rozpływają się nad niezależnymi od siebie doniesieniami kilku scooperów, którzy raportują, że na planie Avengers: Doomsday zameldował się Tom Hiddleston. Podobno wczoraj miał on nakręcić pierwszą scenę ze swoim udziałem. Jak ujawnia niezawodny Daniel Richtman, sekwencja ta z całą pewnością zapisze się złotymi zgłoskami w historii MCU.

Wychodzi bowiem na to, że po opuszczeniu Fortecy na Krańcu Czasu Loki w Avengers: Doomsday spotka się z Kapitanem Ameryką i Peggy Carter w tym samym domu, w którym parę zobaczyliśmy w finale Endgame. W rzeczonej scenie doszło do rozmowy 3 wspomnianych wcześniej postaci - żadne inne szczegóły nie zostały ujawnione. To także kolejny raport sugerujący, że w przyszłorocznym filmie Marvela zobaczymy Steve'a Rogersa i jego wybrankę serca w podstawowych wersjach.

Nie jest wykluczone, że Dom Pomysłów w Doomsday odniesie się do losów Capa w trakcie zwracania przez niego Kamieni Nieskończoności do ich macierzystych linii czasowych. Przypomnijmy, że kilka lat temu pojawiały się doniesienia o tym, iż Marvel zamierza stworzyć samodzielną produkcję o tym wątku MCU - koniec końców do jej realizacji nie doszło.

Film Avengers: Doomsday zadebiutuje w kinach 18 grudnia 2026 roku.