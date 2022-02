Doppelgänger. Sobowtór - ruszyły zdjęcia do nowego filmu twórcy 25 lat niewinności

fot. youtube.com/PISF

Doppelgänger. Sobowtór to nowy film w reżyserii Jana Holoubka, który jest tworzony przez TVN Grupa Discovery. Podobnie miało to miejsce przy hicie frekwencyjnym reżysera pod tytułem 25 lat niewinności. Sprawa Tomka Komendy. Produkcja otrzymała dofinansowanie od PISF, a premiera została zaplanowana na 2023 rok.

Doppelgänger. Sobowtór - o czym jest film?

Historia inspirowana jest prawdziwymi historiami polskich agentów specjalnych PRL, którzy kradli cudzą tożsamość, budując na tym fałszywe relacje i swoją karierę szpiegowską.

- Najważniejszą dla mnie warstwą filmu, ukrytą pod kryminałem, jest ta psychologiczna, dotycząca tożsamości. Doppelgänger. Sobowtór jest opowieścią o jej utracie. Fascynująca jest dla mnie równoległość bohaterów, którzy niemal równocześnie tego doświadczają. To gatunkowy thriller psychologiczny, który przenosi nas w fascynujący czas końca lat 70-ych i początek kolejnej dekady. Rozgrywa się po dwóch stronach żelaznej kurtyny równocześnie. Główny bohater osiada we Francji, korzystając z komfortu i wolności, jakie oferował zamożny Zachód, wtapia się w lokalną społeczność w ramach działań wywiadowczych. W tle głównego wątku, rozgrywa się „wielka historia” przełomu dekad - wydarzenia Sierpnia ‘80, mroczne lata stanu wojennego i w końcu czas transformacji. To dla mnie okres niezwykle pociągający – Jan Holoubek, reżyser filmu.

- Niewielu było takich agentów wywiadu PRL-u. Sztuka życia z fałszywymi danymi udawała się tylko najlepszym, najinteligentniejszym jednostkom o stalowych nerwach. „Wtórnik” to największy stopień szpiegowskiego wtajemniczenia. Szacuje się, że w latach 70-ych było ich tylko piętnastu. Nasz bohater, którego gra Jakub Gierszał, był jednym z nich. Przygotowania do filmu trwały prawie dwa lata, rozpoczęcie zdjęć poprzedzały długie, skrupulatne dokumentacje reżysera i ekipy oraz międzynarodowe castingi – Anna Waśniewska, producentka filmu, TVN Grupa Discovery.

Doppelgänger. Sobowtór - obsada

Główne role grają Jakub Gierszał oraz Emily Kusche. W obsadzie są także Tomasz Schuchardt, Wiktoria Gorodeckaja, Andrzej Seweryn, Katarzyna Herman oraz Nathalie Richard, Joachim Raaf oraz Jessica McIntyre. Prace na planie odbędą się w Trójmieście, Warszawie, Bydgoszczy, Wrocławiu oraz Rydze na Łotwie.

