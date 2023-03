Drakula – nowy film od Chloé Zhao w fazie rozwoju. Reżyserka o projekcie

źródło: Columbia Pictures

Chloé Zhao, znana z wyreżyserowania nagrodzonego Oscarem Nomadland, a także ze stworzenia Eternals, pracuje nad kolejnym projektem. Drakula to oryginalny western science fiction, o którym wciąż niewiele wiadomo. W 2021 roku świat obiegła informacja o planach realizacji takiej produkcji, jednak na wszelkie aktualizacje musieliśmy trochę poczekać. Z racji braku jakichkolwiek wieści, pojawiły się obawy, że pomysł na film mógł ostatecznie trafić do kosza. Wszelkie wątpliwości rozwiała ostatnio Chloé Zhao.

Dracula – informacje

Chloé Zhao zdradziła niedawno, że trwają przygotowania do realizacji westernu science fiction. Reżyserka i scenarzystka jest aktualnie w trakcie pisania scenariusza. Choć wciąż nieznane są szczegóły, w jakim kierunku podążać będzie historia, mówi się, że nowa produkcja będzie odbiegać od tradycyjnego ujęcia klasycznego potwora. Oczekuje się, że wersja Zhao skupi się w dużej mierze na wykluczeniu ze społeczeństwa Drakuli. To nawiąże do wybranego motywu z Nomadland.

W międzyczasie będziecie mogli zobaczyć inną filmową interpretację ikonicznego hrabiego. Horror Renfield z Nicolasem Cage'em ukaże się 14 kwietnia 2023 roku.